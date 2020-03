Identitätsverlust in Vehra befürchtet

Seit Anfang des Jahres fehlen die beiden Ortsschilder in Vehra. Beatrice Bostelmann, die Gemeinschaftsvorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Straußfurt, vermutet, dass hier Langfinger am Werk waren. Straußfurts Bürgermeister Olaf Starroske, glaubt, dass Andenkensammler zugeschlagen haben.

Tatsächlich läuft in der VG in der Bahnhofstraße 13 in Straußfurt noch bis zum 15. April eine Anhörung für die Bürger der Gemeinde Straußfurt. Notwendig ist das Verfahren, da Einwohner Vehras in der Eingliederung einen Identitätsverlust sahen. „Bis Ende 2019 bestand die Gemeinde Henschleben aus den Ortsteilen Henschleben und Vehra. Durch die Eingliederung ging der Ortsteil Vehra eingemeindungsbedingt verloren“, erklärt Beatrice Bostelmann. Aus ihrer Sicht war das rechtlich und finanztechnisch nicht anders möglich. „Sonst hätten wir der Finanzausstattung der Orte und dem aufgestellten Maßnahmenkatalog nicht gerecht werden können“, sagt sie.

Regelung in Hauptsatzungermöglicht Einteilung in Ortsteile

In Zusammenarbeit mit dem Landratsamt und der Kommunalaufsicht sei nun ein Weg gefunden worden, den Ortsteil Vehra wieder auszuweisen. „Laut Thüringer Kommunalordnung können Gemeinden durch Regelung in der Hauptsatzung ihr Gebiet in Ortsteile einteilen“, erklärt sie. Von diesem Recht möchte die Gemeinde Straußfurt Gebrauch machen und neben dem Ortsteil Henschleben auch den Ortsteil Vehra ausweisen. Die Gemeinde habe ihre Hauptsatzung überarbeitet und der Kommunalaufsicht zur Vorprüfung vorgelegt. Die Behörde habe bestätigt, den Weg gehen zu können. Vor der Neubestimmung hat die Gemeinde die Einwohner des betroffenen Gebietes anzuhören. Damit können alle im Gebiet der Gemeinde Straußfurt wohnenden Einwohner ihre Stellungnahmen schriftlich im Hauptamt der VG Straußfurt einreichen. Sind die Regularien geklärt, wird es neue Ortsschilder geben. Dafür ist der Landkreis zuständig.