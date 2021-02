Auch in Thüringen seien bereits widerrechtlich Menschen geimpft worden, die noch nicht an der Reihe waren. (Symbolbild)

Impf-Vordrängler: Drei Verdachtsfälle in Thüringen

Das Problem, dass sich Personen beim Impfen gegen das Coronavirus vordrängeln, scheint es nicht nur in Sachsen-Anhalt zu geben: Wie das Thüringer Gesundheitsministerium auf Anfrage mitteilt, seien ihm bislang drei Verdachtsfälle bekannt, bei denen jeweils mehrere Personen die Reihenfolge der Impf-Verordnung nicht eingehalten haben sollen. “Wir prüfen diese Fälle”, sagt ein Ministeriumssprecher. Geprüft werde auch, welche Sanktionsmöglichkeiten diesbezüglich bestehen. Bußgeldrelevant sei der Tatbestand, sich über die Verordnung hinweggesetzt zu haben, allerdings nicht. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog.