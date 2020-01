Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jäger in Harztor sind gegen Erhebung einer Jagdsteuer

Die Jäger der Gemeinde Harztor sind besorgt. Auf sie könnte die Zahlung einer Jagdsteuer zukommen, welche die Kommune einführen will. Dass über eine solche Satzung diskutiert werde, hänge mit der Fusion zusammen, durch welche Harztor gewachsen ist, erläuterte Landgemeinde-Bürgermeister Stephan Klante (CDU) in der jüngsten Sitzung des Finanz- und Hauptausschusses. Dadurch müssten alle vorher existierenden Satzungen angepasst werden. „Eine Jagdsteuer gab es bisher nur in Neustadt“, verdeutlichte Vize-Bürgermeister Günter Steikert. Im Jahr nahm der Kurort damit 1600 Euro ein. Wie es zu der Erhebung der Steuer kam, konnte Neustadts Ortschaftsbürgermeister Dirk Erfurt (parteilos) den Anwesenden allerdings nicht erklären. „Sie war immer schon da“, sagte er. Eine solche Steuer allerdings auf das gesamte Gemeindegebiet auszuweiten, halten die Jäger für den falschen Weg.

Offenen Brief überreicht Deshalb machten sich einige von ihnen auf den Weg in die Sitzung des Finanz- und Hauptausschusses, um den Mitgliedern ihre Sicht der Dinge darzulegen. Die Zahlung einer solchen Steuer würde nur eine unnötige Belastung darstellen, stellten sie klar. Zudem überreichte die Jägerschaft in dem Gremium einen offenen Brief, der den Anwesenden einen Einblick in die Aufgaben der Jäger lieferte. Dazu gehören beispielsweise das Pflanzen von Bäumen oder das Freischneiden von Wegen sowie das Heranführen von Kindern und Jugendlichen an die Natur. „Wir bitten Sie, das anzuerkennen“, so die Jägerschaft. Das letzte Wort hat nun der Gemeinderat. Dieser muss entscheiden, ob es in ganz Harztor eine Jagdsteuer geben soll. Schon einmal stand das Thema auf der Tagesordnung, wurde aber wieder heruntergenommen.