Kevin Pannewitz hat seinen Arbeitsplatz vom Fußballstadion an einen Strand in Thailand verlagert. Ab 22. Juli ist er bei der RTL-II-Sendung „Kampf der Realitystars“ zu sehen (Archivfoto).

Berlin/Jena. Kevin Pannewitz, der frühere Spieler des FC Carl Zeiss Jena macht bei der RTL-II-Show „Kampf der Realitystars“ mit. An einem Strand in Thailand wird um viel Geld gekämpft.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Kampf der Realitystars“: Ex-FCC-Spieler Pannewitz nimmt an RTL-II-Show teil

Vom Fußballprofi zum Realitystar: Der frühere Fußball-Profi Kevin Pannewitz, der auch beim FC Carl Zeiss Jena spielte nimmt an der von Cathy Hummels moderierten Show „Kampf der Realitystars“ teil.

Kampf um 50.000 Euro

An einem Strand in Thailand kämpfen die Kandidaten in Geschicklichkeitsspielen um 50.000 Euro, wie der Sender RTL Zwei am Donnerstag mitteilte. „Ich habe solche Formate schon das ein oder andere Mal selbst vorm Fernseher geschaut. Zum einen fand ich das ganze Drumherum immer sehr spannend. Jetzt kann ich sagen: Wahnsinnsaufgabe für die Produktion und alles ist mega echt. Das hätte ich nicht gedacht“, sagte Pannewitz der „Bild“-Zeitung.

Ab Mittwoch, 22. Juli 2020, ist die TV-Show „Kampf der Realitystars“ wöchentlich bei RTL 2 zu sehen.

Das könnte Sie auch interessieren: