Der Stadtrat der Pfefferminzstadt tritt am Dienstag, 29. September, zu seiner 12. Sitzung zusammen. Beginn ist 19 Uhr im Schützenhaus. Eingeplant sind diesmal wieder maximal 30 Minuten für Bürgerfragen. Wie in Corona-Zeiten bereits häufiger wird Bürgermeister Lutz Riedel (SPD) über von ihm getroffene Eilentscheidungen berichten. Diesmal betreffen diese das Gewerbegebiet Kölleda Kiebitzhöhe (Neustandort). Das Geschäftsjahr 2019 der WWG Kölleda Wohnungswirtschaft Gmbh – Jahresabschluss 2019, Entlastung von Geschäftsführerin Christina Otto und des Aufsichtsrates sowie Verwendung des erzielten Überschusses – beschäftigt die Stadträte in gleich vier Punkten der Tagesordnung. Außerdem ist vorgesehen, dass sie das bestehende Haushaltssicherungskonzept 2020 aufheben und ein neues beschließen. Aufgerufen werden zudem die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Kölleda für das Jahr 2020 und der dazugehörige Finanzplan sowie das Investitionsprogramm.