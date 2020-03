Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Krötenzaun bei Pfiffelbach keinen Tag zu früh angebracht

Es heißt, dass eine Kröte etwa 10 bis 20 Minuten Zeit braucht, um eine 15 Meter breite Straße zu überqueren. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese und andere Amphibienarten bei ihren Wanderungen zu den Laichgebieten überfahren werden, ist also recht hoch. Um das zu verhindern, hatten sich am 4. März Mitglieder der Jägerschaft Apolda und andere Naturfreunde am Ortsausgang Willerstedt in Richtung Pfiffelbach zusammengefunden, um einen Krötenzaun aufzustellen, auch wenn die Straßenbreite dort geringer war – offenbar stimmte das Timing.

Die milden Temperaturen hätten tatsächlich wenige Tage später für den Beginn der Krötenwanderung gesorgt, erklärt Ludwig Gunstheimer, Vorsitzender der Jägerschaft Apolda. Die gut gefüllten Eimer, in die die Kröten fallen, würden regelmäßig geleert und der „Fang“ dann behutsam über die Straße getragen. Auf mehreren Hundert Metern sorgt der aufgestellte Schutzzaun dafür, dass die Kröten nicht ungehindert auf die Straße gelangen. Manche Amphibienarten in Thüringen sind vom Aussterben bedroht Manche Kröte lässt sich von dem Schutzzaun leider nicht aufhalten. Foto: Jägerschaft Apolda Die Bedeutung solcher Schutzzäune ist immens. Laut Nabu Thüringen seien die globalen Amphibienbestände in den letzten Jahrzehnten dramatisch zurückgegangen. In Deutschland sei sogar ein Drittel der beheimateten Arten vom Aussterben bedroht oder zumindest im Bestand gefährdet. In der Roten Liste Thüringens sind zehn Lurcharten aufgeführt. Davon ist die Rotbauchunke ausgestorben oder verschollen. Die Gelbbauchunke, die in Thüringen ihre nordöstliche Verbreitungsgrenze erreicht, und die Wechselkröte sind vom Aussterben bedroht.