Leben im Lockdown: „Jetzt hätten wir Hauptsaison“

Monika Lips im Kinderzimmer der hauseigenen Suite. Die 49-Jährige führt in dritter Generation das Geraer Hotel und Restaurant „Zwergschlösschen“.

Für die Geraer Hotel- und Restaurant-Inhaberin Monika Lips ist die permanente Unsicherheit das Schwierigste in der Corona-Krise.

Ich war die erste in der Familie, die in diesem Jahr ihren Weihnachtsbaum geschmückt hatte. Das gab's noch nie. Ich wollte der Seele etwas Gutes tun. Denn gewöhnlich würden wir mit unserem Geraer Hotel und Restaurant „Zwergschlösschen" gerade mitten im Adventstrubel stecken. Unser Gewerbe macht ja in der Weihnachtszeit sein Hauptgeschäft. Doch stattdessen ist unser Restaurant geschlossen. Nur das Hotel hat für Geschäftsreisende geöffnet.