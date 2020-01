Nur im Landkreis wuchs die Zahl der Hubraumriesen

„Die SUV-Welle überrollt die Stromer“, schrieb das Hamburger Abendblatt im Vorjahr. Doch für Weimar scheint das nicht zu gelten. Das geht aus den jüngsten Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes hervor.

In Weimar bleiben die Dicken unter den Pkw in der Minderheit: Nur gut ein Zehntel der Pkw in Weimar haben nach der jüngsten Bestandsanalyse einen Motor mit mehr als zwei Litern Hubraum. Gut 40 Prozent sind dagegen mit Motoren unter 1,4 Litern unterwegs. Die Meisten bewegen sich aber in der Klasse zwischen 1400 und 1999 Kubikzentimetern fort. Hier sind die Hybriden mit eingerechnet. Im Kreis Weimarer Land ist die mittlere Klasse sogar noch ein Stück größer.

Groß gegen klein auszuspielen, ist derzeit zwar beliebt, hat aber Tücken: den Unterschied zwischen Bestand und Neuzulassungen. Der Bestand umfasst alle Autos vom Oldtimer bis zur Neuzulassung und spiegelt recht genau wieder, was tatsächlich gefahren wird (und was sich die Menschen leisten können oder wollen). In Weimar nahm die Zahl der Autos mit Motoren unter 1,4-Liter im Vorjahr um 237 zu: Macht 11.865 Pkw oder 40,81 Prozent. Die Zahl der Pkw mit mehr als zwei Litern blieb dagegen genau gleich: 3140 Fahrzeuge (10,80 Prozent) gab es zu Jahresanfang und am Ende.

In der mittleren Motorenklasse sank die Zahl der Fahrzeuge um ganze drei. Die dazu gehörigen 14.028 Pkw bedeuten einen Anteil von 48,25 Prozent. Trotz dieser Zahlen hat sich auf dem Kraftfahrzeug-Markt in Weimar einiges bewegt: 4193 fabrikneue Fahrzeuge wurden im Vorjahr zugelassen, 5212 außer Betrieb gesetzt.

Damit sind in Weimar insgesamt 38.840 Kraftfahrzeuge zugelassen. Das Kraftfahrt-Bundesamt weist für die Stadt zwar nur 38 Pkw mit reinem Elektroantrieb aus. Der aktive Fahrzeugbestand, der sich ausschließlich mit Hilfe eines Elektroantriebs fortbewegt, beträgt nach ihren Angaben allerdings 1576. Hierzu gehören auch zulassungspflichtige E-Bikes und Elektro-Motorroller.