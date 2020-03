Wenige Polizisten in Thüringen mit Corona infiziert

Wenige Polizisten in Thüringen mit Corona infiziert

In Thüringen gibt es mehrere mit dem Coronavirus infizierte Polizisten. Die Zahl liege aber im einstelligen Bereich, sagte der Polizeiabteilungsleiter im Innenministerium, Michael Schulze, auf Anfrage dieser Zeitung. Darüber hinaus befänden sich mehrere Beamte in Quarantäne. Die Anzahl derer gibt er mit „niedriger dreistelliger Bereich“ an. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Coronavirus-Liveblog

Konkrete Zahlen wollte Schulze nicht nennen. Er schätzt ein, dass die Einsatzfähigkeit der Thüringer Polizei, die nicht stärker mit dem Thema belastet sei als andere Landespolizeien in Deutschland, nach wie vor gegeben ist. Die Zahl der insgesamt bestätigten Infizierten in Thüringen geht auf 650 zu. Der Anstieg ist nach Angaben der Thüringer Staatskanzlei aber abgeflacht. Sieben Menschen mit Coronavirus galten am Freitag in Thüringen als schwer krank. Nach Schätzung des Thüringer Landesamtes für Verbraucherschutz sind 110 erfasste Menschen inzwischen wieder genesen.