Pläne zu neuer Freileitung werden erläutert

Das Übertragungsnetz zwischen den Umspannwerken Wolkramshausen (Landkreis Nordhausen) und Vieselbach wird erneuert. Dafür soll die bestehende 220-kV- durch eine 380-kV-Freileitung ersetzt werden (unsere Zeitung berichtete). Das Genehmigungsverfahren für den Ersatzneubau befindet sich derzeit in der Vorbereitung, informiert das Unternehmen 50Hertz.

Für die Bürger in der Region Sömmerda bietet das Unternehmen am Freitag, 24. Januar, einen Infomarkt an. Die Bürger können sich im Volkshaus über das Vorhaben informieren, sollen aber auch Hinweise zu verschiedenen Planungsvarianten geben. Am Montag war ein solcher Infomarkt bereits in Walschleben.

Für jeweils drei Stunden baut 50Hertz verschiedene Informationsstände auf, die mit Experten zu den Themen Technik, Umwelt, Genehmigungsverfahren besetzt sind. Alle Besucher können den Mitarbeitern von 50Hertz direkt ihre Fragen stellen. Wer erst später zum Infomarkt komme, könne trotzdem gewünschte Informationen erhalten, teilte das Unternehmen mit.

Infomarkt in Sömmerda, Volkshaus, Weißenseer Straße 33/35, 24. Januar, 15 bis 18 Uhr. Informationen auch unter www.50hertz.com/vorhaben44 oder montags bis freitags zwischen 8 und 20 Uhr unter Telefon: 0800/ 58 95 24 72.