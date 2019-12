Ramelow: Matthes wird Platz im Herzen der Thüringer haben

Roland Matthes, Karin Balzer, Marie Fredriksson: Diese Persönlichkeiten starben 2019

Gerd Baltus starb am Freitag, dem 13. Dezember, im Alter von 87 Jahren in Hamburg. Baltus wirkte in vielen Fernsehproduktionen mit, etwa in „Derrick“, „Der Kommissar“ und „Der Alte“ oder "Tatort". Der Wahl-Hamburger galt vor allem bis in die 90er als einer der meistbeschäftigten TV-Schauspieler.

Foto: dpa