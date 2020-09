Thüringen hilft: Wie eine digitale Kasse der 33-jährigen Marianne die Arbeit erleichtert

Tomaten und Zucchini, Mangold und Sellerie, Radieschen und Kürbis, dazu Kräuter und Salate – in der Hof-Gärtnerei der Stiftung Finneck in Rastenberg im Landkreis Sömmerda wächst ein breites Sortiment an Gemüse heran. Aber die Beete und Gewächshäuser machen viel Arbeit. 14 Menschen mit geistiger oder körperlicher Behinderung arbeiten in der Gärtnerei. Sie säen, pflanzen, hacken, gießen, jäten und ernten. Und verkaufen das Gemüse, etwa im Hofladen der Stiftung und auf Wochenmärkten.

Auch Bäckereien, Bio-Läden und Supermärkte der Umgebung werden mit dem frischen Gemüse beliefert. Marianne gehört zum Verkaufsteam. Sie bringt die Ernte im Hofladen und in der Verwaltung an die Kunden.

Arbeit bereitet der 33-Jährigen große Freude

Die 33-Jährige ist geistig behindert, die Arbeit bereitet ihr große Freude. „Sie geht freundlich auf die Menschen zu, ist immer fröhlich und gut gelaunt und mit viel Eifer bei der Sache“, sagt Karsten Künzler, Gruppenleiter Gärtnerei der Stiftung Finneck.

Doch Marianne kann schlecht sprechen, auch das Rechnen fällt ihr schwer. Das beeinträchtigt ihre Arbeit sehr, nimmt ihr die Freude und die Lust. „Ein Tablet, also ein handlicher Computer, sowie ein mobiler Drucker, der – kaum größer als ein Taschenrechner – am Gürtel hängt, sollen Marianne beim Verkauf helfen“, erklärt Christoph Deubler, Standortleiter für die Werkstatt in Rastenberg.

Die Aktion „Thüringen hilft“ hat die Kosten in Höhe von 944 Euro übernommen.

„Auf dem Tablet ist das Gemüse in verschiedenen Größen und Preisen abgebildet, Marianne muss nur das entsprechende Bild antippen, dann druckt der Rechner den Kassenzettel aus“, freut sich Christoph Deubler. Marianne ist immer mit einer Begleitung aus der Werkstatt unterwegs, die dann beim Kassieren hilft.

Und die Idee hat funktioniert: Obwohl auch andere das Tablet nutzen, ist Marianne wieder die Beste im Verkauf.

