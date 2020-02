Lage wird ernster: Thüringen verschärft Prävention gegen Coronavirus

Ein Land ohne Regierung, aber vor einer Coronavirus-Welle? Frank Schenker, Sprecher des Thüringer Gesundheitsministeriums, beruhigt sofort: „Wir arbeiten weiter präventiv.“ Bedeutet: Nach wie vor gibt es in Thüringen keinen bestätigten Fall des neuartigen Coronavirus. Gleichwohl: Die Maßnahmen der Prävention sind deutlich verschärft worden. Am Donnerstag hat der sogenannte Koordinierungsstab des Gesundheitsministeriums – beteiligt ist hier auch das Innenministerium – bereits zum fünften Mal getagt.

Staatssekretärin: Lage muss neu bewertet werden

Staatssekretärin Ines Feierabend (Linke) – sie leitet gerade die Geschicke des Hauses, weil es nach der Ministerpräsidentenwahl am 5. Februar kein Kabinett gibt – sagt nach einem Gespräch mit dem geschäftsführenden Ministerpräsidenten Thomas L. Kemmerich (FDP): „Nach den Entwicklungen der letzten Tage muss die Lage insgesamt neu bewertet werden.“ Heißt: Im Vergleich zum Januar ist einiges passiert. In Thüringen treten gehäufter Verdachtsfälle auf und die bestätigten Fälle sind insgesamt dichter an den Freistaat herangerückt. Nicht immer kann zudem die Infektionskette nachvollzogen werden.

Verdachtsfälle in Gotha bestätigen sich nicht

Unterdessen ist klar, dass sich drei Verdachtsfälle im Landkreis Gotha auf eine Coronavirus-Infektion am Donnerstag nicht bestätigt haben. Das Kreisgesundheitsamt teilte mit, es habe in dieser Woche drei Verdachtsfälle auf Corona-Infektionen testen lassen. „Sämtliche Tests sind negativ ausgefallen, das jüngste Ergebnis wurde vor wenigen Minuten mitgeteilt“, so Kreissprecher Adrian Weber am Donnerstag. Darüber hinaus sei niemand offiziell unter Quarantäne gestellt worden. Aus der Arbeitsagentur hatte es zuvor geheißen, man habe eine Mitarbeiterin nach Hause geschickt, nachdem ihr Sohn mit verdächtigen Symptomen aus einem Krisengebiet in Italien zurückgekehrt ist.

Niedergelassene Ärzte rüsten sich

Die in Thüringen niedergelassenen Ärzte rüsten sich indes für den möglichen Fall eines größeren Ausbruchs von Erkrankungen durch das neuartige Coronavirus. Bei einer hohen Zahl von Infizierten sei es denkbar, dass ein zusätzlicher Hausbesuchsdienst aufgebaut werden müsse, sagte die Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung, Annette Rommel, der Deutschen Presse-Agentur. „Wir arbeiten an einem Konzept für einen solchen Fall.“

