Trauer nach tödlichem Busunglück in Berka

Der Tag nach der Bustragödie mit zwei toten Grundschülern in Berka/Hainich ist ein Trauertag für die Angehörigen, Freunde, die Hainich-Schule, die Grundschüler, das Dorf und viele andere Menschen. Das Leid ist groß, das Mitleid ebenso. An einem Baum unweit der Unfallstelle sind im Gedenken an die Opfer, es gibt auch fünf schwerverletzte Kinder, Kerzen aufgestellt und Blumen niedergelegt. Menschen kommen, um die Unfallstelle mit den Spuren im Erdreich in Augenschein zu nehmen, um zu trauern. Ein Interview will den Fernsehleuten kaum einer dieser Menschen geben. „Es ist doch alles schlimm genug“, erklärt eine in schwarz gekleidete Frau einem jungen Journalisten.

Psychologische Betreuung der Klassen ist Hauptaufgabe

Trauer und Bitterkeit lastet ungemein schwer auf den Seelen der Schüler, den Pädagogen und Angehörigen. Zahlreiche Notfallseelsorger aus dem Schulamtsbezirk Westthüringen und zwei weiteren Schulämtern waren am Freitag in der Schule im Einsatz. Eine Trauerecke wurde eingerichtet. In Kürze soll es auch ein Kondolenzbuch geben, hieß es aus der Schule. Polizisten sorgten am Tag danach dafür, dass keine schulfremden Menschen in die Schule kamen. Frank Schenker, Pressesprecher des Bildungsministeriums erklärt, dass die von Polizisten flankierte psychologische Betreuung der Klassen die Hauptaufgabe ist. Auch zu Beginn der nächsten Woche werde es noch keinen regulären Unterricht geben. Die Psychologen wissen, was wann zu tun und was zu lassen ist.

Zwei Kinder sterben bei Unfall mit Schulbus nahe Eisenach Zwei Kinder sterben bei Unfall mit Schulbus nahe Eisenach Im Wartburgkreis ist am Donnerstagmorgen ein mit mehreren Kindern besetzter Schulbus verunglückt. Zwei Kinder sind dabei ums Leben gekommen. Foto: Swen Pförtner / dpa

Zwei Kinder sterben bei Unfall mit Schulbus nahe Eisenach Nach ersten Angaben der Polizei hatte der Bus mehr als 20 Kinder an Bord. Er war von Eisenach zu einer Grundschule in Berka vor dem Hainich (Wartburgkreis) unterwegs. Foto: Katja Schmidberger, Sascha Fromm, dpa

Zwei Kinder sterben bei Unfall mit Schulbus nahe Eisenach Gegen 7.30 Uhr soll es dann am Ortseingang von Berka auf eisglatter Straße zu dem schweren Unfall gekommen sein. Foto: Katja Schmidberger, Sascha Fromm, dpa

Zwei Kinder sterben bei Unfall mit Schulbus nahe Eisenach Wie das Landratsamt des Wartburgkreises weiter mitteilte, wurden 21 weitere Schüler sowie der Busfahrer verletzt. Foto: Katja Schmidberger

Zwei Kinder sterben bei Unfall mit Schulbus nahe Eisenach Der Bus war den Angaben nach von Eisenach nach Berka vor dem Hainich unterwegs. Dabei sei er von der Straße abgekommen und in einen Wasser führenden Graben gerutscht. Foto: Katja Schmidberger, Sascha Fromm, dpa

Zwei Kinder sterben bei Unfall mit Schulbus nahe Eisenach Die Schüler werden in der Grundschule Berka/Hainich betreut. Vor Ort ist auch das Kriseninterventionsteam und die Polizei. Foto: Katja Schmidberger, Sascha Fromm, dpa

Zwei Kinder sterben bei Unfall mit Schulbus nahe Eisenach Die Schüler werden in der Grundschule Berka/Hainich betreut. Vor Ort ist auch das Kriseninterventionsteam und die Polizei. Foto: Katja Schmidberger, Sascha Fromm, dpa

Zwei Kinder sterben bei Unfall mit Schulbus nahe Eisenach Die Schüler werden in der Grundschule Berka/Hainich betreut. Vor Ort ist auch das Kriseninterventionsteam und die Polizei. Foto: Katja Schmidberger, Sascha Fromm, dpa

Zwei Kinder sterben bei Unfall mit Schulbus nahe Eisenach Neben Landrat Reinhard Krebs (CDU) und der Eisenacher Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) sind auch Innenminister Georg Maier (SPD/Foto) vor Ort. Foto: Katja Schmidberger, Sascha Fromm, dpa

Zwei Kinder sterben bei Unfall mit Schulbus nahe Eisenach Polizisten stehen an dem verunglückten Schulbus. Foto: Swen Pförtner / dpa

Zwei Kinder sterben bei Unfall mit Schulbus nahe Eisenach Bei Eisenach verunglückte am Donnerstagmorgen auf eisglatter Straße ein Schulbus. Bei dem Unfall kamen zwei Kinder ums Leben. Foto: Swen Pförtner / dpa

Zwei Kinder sterben bei Unfall mit Schulbus nahe Eisenach Bei Eisenach verunglückte am Donnerstagmorgen auf eisglatter Straße ein Schulbus. Bei dem Unfall kamen zwei Kinder ums Leben. Foto: Katja Schmidberger, Sascha Fromm, dpa

Zwei Kinder sterben bei Unfall mit Schulbus nahe Eisenach Bei Eisenach verunglückte am Donnerstagmorgen auf eisglatter Straße ein Schulbus. Bei dem Unfall kamen zwei Kinder ums Leben. Foto: Katja Schmidberger, Sascha Fromm, dpa

Zwei Kinder sterben bei Unfall mit Schulbus nahe Eisenach Bei Eisenach verunglückte am Donnerstagmorgen auf eisglatter Straße ein Schulbus. Bei dem Unfall kamen zwei Kinder ums Leben. Foto: Katja Schmidberger, Sascha Fromm, dpa

Zwei Kinder sterben bei Unfall mit Schulbus nahe Eisenach Bei Eisenach verunglückte am Donnerstagmorgen auf eisglatter Straße ein Schulbus. Bei dem Unfall kamen zwei Kinder ums Leben. Foto: Katja Schmidberger, Sascha Fromm, dpa

Zwei Kinder sterben bei Unfall mit Schulbus nahe Eisenach Bei Eisenach verunglückte am Donnerstagmorgen auf eisglatter Straße ein Schulbus. Bei dem Unfall kamen zwei Kinder ums Leben. Foto: Katja Schmidberger, Sascha Fromm, dpa

Zwei Kinder sterben bei Unfall mit Schulbus nahe Eisenach Bei Eisenach verunglückte am Donnerstagmorgen auf eisglatter Straße ein Schulbus. Bei dem Unfall kamen zwei Kinder ums Leben. Foto: Katja Schmidberger, Sascha Fromm, dpa

Zwei Kinder sterben bei Unfall mit Schulbus nahe Eisenach Bei Eisenach verunglückte am Donnerstagmorgen auf eisglatter Straße ein Schulbus. Bei dem Unfall kamen zwei Kinder ums Leben. Foto: Katja Schmidberger, Sascha Fromm, dpa

Zwei Kinder sterben bei Unfall mit Schulbus nahe Eisenach Bei Eisenach verunglückte am Donnerstagmorgen auf eisglatter Straße ein Schulbus. Bei dem Unfall kamen zwei Kinder ums Leben. Foto: Katja Schmidberger, Sascha Fromm, dpa

Zwei Kinder sterben bei Unfall mit Schulbus nahe Eisenach Innenminister Georg Maier bei einer Pressekonferenz. Foto: Sascha Fromm

Zwei Kinder sterben bei Unfall mit Schulbus nahe Eisenach Bei Eisenach verunglückte am Donnerstagmorgen auf eisglatter Straße ein Schulbus. Bei dem Unfall kamen zwei Kinder ums Leben. Foto: Katja Schmidberger, Sascha Fromm, dpa

Zwei Kinder sterben bei Unfall mit Schulbus nahe Eisenach Bei Eisenach verunglückte am Donnerstagmorgen auf eisglatter Straße ein Schulbus. Bei dem Unfall kamen zwei Kinder ums Leben. Foto: Katja Schmidberger, Sascha Fromm, dpa

Zwei Kinder sterben bei Unfall mit Schulbus nahe Eisenach Bei Eisenach verunglückte am Donnerstagmorgen auf eisglatter Straße ein Schulbus. Bei dem Unfall kamen zwei Kinder ums Leben. Foto: Katja Schmidberger, Sascha Fromm, dpa

Zwei Kinder sterben bei Unfall mit Schulbus nahe Eisenach Bei Eisenach verunglückte am Donnerstagmorgen auf eisglatter Straße ein Schulbus. Bei dem Unfall kamen zwei Kinder ums Leben. Foto: Katja Schmidberger, Sascha Fromm, dpa

Zwei Kinder sterben bei Unfall mit Schulbus nahe Eisenach Bei Eisenach verunglückte am Donnerstagmorgen auf eisglatter Straße ein Schulbus. Bei dem Unfall kamen zwei Kinder ums Leben. Foto: Katja Schmidberger, Sascha Fromm, dpa

Zwei Kinder sterben bei Unfall mit Schulbus nahe Eisenach Bei Eisenach verunglückte am Donnerstagmorgen auf eisglatter Straße ein Schulbus. Bei dem Unfall kamen zwei Kinder ums Leben. Foto: Katja Schmidberger, Sascha Fromm, dpa

Zwei Kinder sterben bei Unfall mit Schulbus nahe Eisenach Die Eisenacher Oberbürgermeisterin Katja Wolf. Foto: Sascha Fromm

Zwei Kinder sterben bei Unfall mit Schulbus nahe Eisenach Bei Eisenach verunglückte am Donnerstagmorgen auf eisglatter Straße ein Schulbus. Bei dem Unfall kamen zwei Kinder ums Leben. Foto: Katja Schmidberger, Sascha Fromm, dpa

Zwei Kinder sterben bei Unfall mit Schulbus nahe Eisenach Bei Eisenach verunglückte am Donnerstagmorgen auf eisglatter Straße ein Schulbus. Bei dem Unfall kamen zwei Kinder ums Leben. Foto: Sascha Fromm

Zwei Kinder sterben bei Unfall mit Schulbus nahe Eisenach Pressekonferenz nach dem Schulbus-Unfall. Foto: Katja Schmidberger, Sascha Fromm, dpa

Zwei Kinder sterben bei Unfall mit Schulbus nahe Eisenach Im Foto: Innenminister Georg Maier, Bildungsminister Helmut Holter nach einer Pressekonferenz zum Unglück Foto: Sascha Fromm

Zwei Kinder sterben bei Unfall mit Schulbus nahe Eisenach Pressekonferenz nach dem Schulbus-Unfall. Foto: Katja Schmidberger, Sascha Fromm, dpa

Zwei Kinder sterben bei Unfall mit Schulbus nahe Eisenach Pressekonferenz nach dem Schulbus-Unfall. Foto: Katja Schmidberger, Sascha Fromm, dpa

Zwei Kinder sterben bei Unfall mit Schulbus nahe Eisenach Bei Eisenach verunglückte am Donnerstagmorgen auf eisglatter Straße ein Schulbus. Bei dem Unfall kamen zwei Kinder ums Leben. Foto: Sascha Fromm

Zwei Kinder sterben bei Unfall mit Schulbus nahe Eisenach Bei Eisenach verunglückte am Donnerstagmorgen auf eisglatter Straße ein Schulbus. Bei dem Unfall kamen zwei Kinder ums Leben. Foto: Katja Schmidberger, Sascha Fromm, dpa

Zwei Kinder sterben bei Unfall mit Schulbus nahe Eisenach Bei Eisenach verunglückte am Donnerstagmorgen auf eisglatter Straße ein Schulbus. Bei dem Unfall kamen zwei Kinder ums Leben. Foto: Katja Schmidberger, Sascha Fromm, dpa

Zwei Kinder sterben bei Unfall mit Schulbus nahe Eisenach Bei Eisenach verunglückte am Donnerstagmorgen auf eisglatter Straße ein Schulbus. Bei dem Unfall kamen zwei Kinder ums Leben. Foto: Katja Schmidberger, Sascha Fromm, dpa

Zwei Kinder sterben bei Unfall mit Schulbus nahe Eisenach Bei Eisenach verunglückte am Donnerstagmorgen auf eisglatter Straße ein Schulbus. Bei dem Unfall kamen zwei Kinder ums Leben. Foto: Katja Schmidberger, Sascha Fromm, dpa

Zwei Kinder sterben bei Unfall mit Schulbus nahe Eisenach Bei Eisenach verunglückte am Donnerstagmorgen auf eisglatter Straße ein Schulbus. Bei dem Unfall kamen zwei Kinder ums Leben. Foto: Katja Schmidberger, Sascha Fromm, dpa

Zwei Kinder sterben bei Unfall mit Schulbus nahe Eisenach Bei Eisenach verunglückte am Donnerstagmorgen auf eisglatter Straße ein Schulbus. Bei dem Unfall kamen zwei Kinder ums Leben. Foto: Katja Schmidberger, Sascha Fromm, dpa

Zwei Kinder sterben bei Unfall mit Schulbus nahe Eisenach Pressekonferenz nach dem Schulbus-Unfall. Foto: Katja Schmidberger, Sascha Fromm, dpa

Zwei Kinder sterben bei Unfall mit Schulbus nahe Eisenach Bei Eisenach verunglückte am Donnerstagmorgen auf eisglatter Straße ein Schulbus. Bei dem Unfall kamen zwei Kinder ums Leben. Foto: Katja Schmidberger, Sascha Fromm, dpa

Zwei Kinder sterben bei Unfall mit Schulbus nahe Eisenach Bei Eisenach verunglückte am Donnerstagmorgen auf eisglatter Straße ein Schulbus. Bei dem Unfall kamen zwei Kinder ums Leben. Foto: Katja Schmidberger, Sascha Fromm, dpa

Zwei Kinder sterben bei Unfall mit Schulbus nahe Eisenach Die Feuerwehr bei den Bergungsarbeiten. Foto: Sascha Fromm

Zwei Kinder sterben bei Unfall mit Schulbus nahe Eisenach Die Feuerwehr bei den Bergungsarbeiten. Foto: Sascha Fromm

Zwei Kinder sterben bei Unfall mit Schulbus nahe Eisenach Die Feuerwehr bei den Bergungsarbeiten. Foto: Sascha Fromm

Zwei Kinder sterben bei Unfall mit Schulbus nahe Eisenach Die Feuerwehr bei den Bergungsarbeiten. Foto: Sascha Fromm

Zwei Kinder sterben bei Unfall mit Schulbus nahe Eisenach Die Feuerwehr bei den Bergungsarbeiten. Foto: Sascha Fromm

Zwei Kinder sterben bei Unfall mit Schulbus nahe Eisenach Die Feuerwehr bei den Bergungsarbeiten. Foto: Sascha Fromm

Zwei Kinder sterben bei Unfall mit Schulbus nahe Eisenach Die Feuerwehr bei den Bergungsarbeiten. Foto: Sascha Fromm

Zwei Kinder sterben bei Unfall mit Schulbus nahe Eisenach Die Feuerwehr bei den Bergungsarbeiten. Foto: Sascha Fromm

Zwei Kinder sterben bei Unfall mit Schulbus nahe Eisenach Die Feuerwehr bei den Bergungsarbeiten. Foto: Sascha Fromm

Zwei Kinder sterben bei Unfall mit Schulbus nahe Eisenach Die Feuerwehr bei den Bergungsarbeiten. Foto: Sascha Fromm

Zwei Kinder sterben bei Unfall mit Schulbus nahe Eisenach Die Feuerwehr bei den Bergungsarbeiten. Foto: Sascha Fromm

Mitgefühl mit dem Busfahrer

„Ich möchte für den Busfahrer eine Kerze anzünden.“ Diesen Satz habe ihr Kind geäußert, erzählt eine Mutter aus Bischofroda, dem Heimatort der beiden getöteten Kinder. Die Kinder und Eltern haben Mitgefühl mit dem Busfahrer. Der 27-Jährige war bei den Buskindern beliebt, nicht nur, weil er ihre Lieblingsmusik im Schulbus spielte. Kinder nannten den Bus begeistert den „Partybus“. Um so tragischer ist es aus Sicht vieler Beteiligter, dass das Schicksal ausgerechnet diesem Fahrer so mitspielte und die glatte Pflasterstraße zum Verhängnis wurde.

Ursachensuche geht weiter

Die Ermittlungen zum Unfall laufen. Weder das Verkehrsunternehmen Wartburgmobil (VUW) noch das Landratsamt wollen sich im laufenden Verfahren zu Fragen äußern. Dass der Fahrer den Bus aus Bischofroda kommend nicht auf kurzem Weg unterhalb der Schule hielt, sondern diese wie immer im großen Bogen über die Domstraße und damit über die kopfsteingepflasterte Peripherie des Dorfes lenkte, war guter Wille des Fahrers, berichten Eltern. Damit ersparte der Fahrer den Grundschülern nämlich den Gang über die Hauptstraße. Der quasi im freien Feld liegende Kopfsteinpflaster-Abschnitt mit Berg- und Talfahrt wurde am Donnerstag zum Verhängnis, weil die Glätte den Bus ins Rutschen und damit außer Kontrolle brachte. Das Fahrzeug stürzte rutschend in einen Graben und überschlug sich. Ein Schild zeigt an, dass auf diesem Abschnitt der Winterdienst nur eingeschränkt ist.