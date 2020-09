Jürgen May zeigt das Stadttürmchen, das jetzt am Hospitalberg in Buttstädt zum Vorschein gekommen ist. Der Gemeinderat möchte das Gebäude gern erhalten.

Überraschungsfund am Hospitalberg in Buttstädt

Bei Abrissarbeiten am Hospitalberg in Buttstädt hat es eine Überraschung gegeben. Nach dem Abtragen des Bauschuttes wurde der Blick auf das letzte Stadtmauertürmchen frei, informiert Gemeinderat Jürgen May (SPD). Sein Gartengrundstück befindet sich genau an der Stadtmauer. Ein Teil des Turmes steht damit auf seinem Grund und Boden.