Veranstaltungen zum Tag der Befreiung im Altkreis Apolda

Apolda/Bad Sulza. Mehrere Gedenkveranstaltungen zum Tag der Befreiung in Apolda sowie in Bad Sulza geplant.

Am 8. Mai jährt sich der Tag der Befreiung, der auch im Altkreis Apolda mit größeren Veranstaltungen in der Kreisstadt und der Kurstadt gewürdigt wird.

Zum Tag der Befreiung in Apolda haben sowohl die Stadtverwaltung Apolda wie auch die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes Weimar-Apolda und der Prager-Haus-Verein Apolda am Samstag, um 10 Uhr in die Bahnhofstraße in Apolda zu einer zentralen Veranstaltungen am Mahnmal eingeladen. Apoldas Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand (parteilos) wird hier einen Kranz niederlegen. Die übrigen Teilnehmer wollen ebenfalls Blumen niederlegen. Gemeinsam soll der Opfer des Faschismus gedacht werden.

In Bad Sulza beginnt die zentrale Gedenkveranstaltung am Samstag, um 13 Uhr auf dem Hauptfriedhof am Ehrenhain für die gefallenen russischen Soldaten. Am Denkmal sollen kollektiv Blumen und auf den Gräbern einzelne Rosen niedergelegt werden. Im Anschluss, gegen 13.20 Uhr findet am Denkmal vor dem ehemaligen KZ-Gebäude in Bad Sulza eine zweite Gedenkveranstaltung statt. Zu beiden Veranstaltungen lädt die Stadt Bad Sulza sein. Auf Grund der Pandemie wird an das Einhalten von Abstandsregeln erinnert, so dass es zu keinen dichten Menschenansammlungen kommt.