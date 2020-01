Viele Hürden für Sonnenhof genommen

„Alle wollen es. Wir haben ein gutes Planungsbüro und gute Partner und alle Hürden aus dem Weg geräumt“, brachte es Frank Albrecht, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer des Awo-Regionalverbandes Mitte-West-Thüringen, am Freitag auf dem Punkt. Die Rede ist vom Senioren-Wohnpark „Sonnenhof“ in der Landgräfin-Jutta-Straße/Fischerstraße in Weißensee. Entstehen soll ein modernes Wohnzentrum für Senioren mit einer Tagespflege, Service-Appartements und zwei Pflege-Wohngemeinschaften.

Eigentlich wollte der Bauherr schon weiter sein. Bereits im November 2018 war der Spatenstich erfolgt. Letztlich hatten mehrere Hürden für Bauaufschub gesorgt. Eine war das benachbarte Gebäude, bei dem es Probleme mit der Standsicherheit gab. Gelungen ist es dem Träger, das Nachbarhaus zu erwerben und in die Pläne einzubeziehen. Für Verzögerungen sorgte auch alte Bausubstanz in der Fischerstraße, Landgräfin-Jutta-Straße und Halbe Straße sowie die teilweise fehlende Gründung. Der Awo-Regionalverband hielt dennoch an dem Vorhaben fest. „Die Bürger wollen eine solche Einrichtung und die Stadt braucht sie auch“, ließ Albrecht keinen Zweifel daran, dass Bauvorhaben zu realisieren und dafür auch tiefer in die Tasche greifen zu wollen. Ursprünglich war der Träger von Baukosten von drei Millionen Euro ausgegangen. Durch die Erweiterung des Objektes werden nun fünf Millionen Euro als Investitionssumme angegeben.

Erstes sichtbares Zeichen, dass der Bau nun tatsächlich startet, sollen die Abrissarbeiten des Hauses in der Fischergasse 2 sein. „Durch die schlechte Bausubstanz kam hier keine andere Verwertung in Betracht“, berichtete Architekt Axel Knabe von der Baukonsult-Knabe-GmbH aus Erfurt. Um die neue Bebauung direkt an die bestehende anschließen zu können, finden zudem spezielle Tiefbauarbeiten statt. Läuft alles nach Plan, soll der Abriss bis März abgeschlossen sein. Dann beginnen die Rohbauarbeiten. Die Vergabe der Lose laufe bereits. „Unser Ziel ist es, den Rohbau bis Ende 2020 komplett dicht zu bekommen, so dass im Winter und im Frühjahr der Innenausbau erfolgen kann“, so Knabe. Mit der Fertigstellung des „Sonnenhofes“ rechnet er für Ende 2021.

Während im Erd- und im ersten Obergeschoß jeweils eine Wohngemeinschaft für acht Bewohner geplant ist, entstehen im Dachgeschoss acht Ein- und Zweiraumwohnungen. Eine weitere Bebauung ist im Innenhof vorgesehen. Hier entsteht ein Gebäude, das im Erdgeschoss die Tagespflege beherbergen wird. Im Obergeschoss sind drei weitere Wohnungen vorgesehen. Außerdem soll der Hof Parkplätze und mit viel Grün gestaltete Aufenthaltsflächen bieten, kündigt Axel Knabe an.

Den Start der Bauarbeiten kann auch Carolin Anders kaum erwarten. Noch ist sie als Projektkoordinatorin eingesetzt. Steht der „Sonnenhof“, wird sie die Leitung der Einrichtung übernehmen. Die Verzögerung bekam auch sie zu spüren. „Zum Spatenstich hatten wir bereits eine Warteliste. Durch den Bauverzug aber waren viele Interessenten verunsichert und schauten sich anderweitig um.“ Mehr Zulauf wünschte sich auch Ivonne Grebhahn für den ambulanten Pflegedienst, den der Awo-Regionalverband seit Juni 2019 für Weißensee und Umgebung anbietet. „Bislang betreuen wir drei Patienten“, berichtete sie. Das Personal wird derzeit über die Awo in Bad Tennstedt koordiniert. Das Info-Büro in Weißensee ist weiterhin zweimal in der Woche geöffnet. Ansprechpartner sind montags von 13 bis 16 und donnerstags von 9 bis 15 Uhr vor Ort.