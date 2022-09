Weltkriegsbombe bei Bauarbeiten entdeckt - Sperrkreis und Evakuierung notwendig

Leipzig. Im Leipziger Zentrum wurde am Dienstagvormittag auf einer Baustelle an der Probsteikirche eine Weltkriegsbombe gefunden. In einem Sperrkreis von 600 Metern werden nun Anwohner evakuiert.

Auf einer Baustelle in Leipzig ist eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Der 100 Kilogramm schwere Sprengkörper sei am Dienstagvormittag in der Nähe des Wilhelm-Leuschner-Platzes bei Baggerarbeiten entdeckt worden, teilte die Stadtverwaltung mit. Der Fundort liegt direkt neben dem Hauptgebäude der Leipziger Polizeidirektion und in der Nähe des Neuen Rathauses. Die Branddirektion und der Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landeskriminalamtes seien vor Ort.

Am Nachmittag wurde entschieden, in einem Durchmesser von rund 600 Metern um den Fundort eine Sperrlinie zu ziehen. Wenn alle Gebäude in dem Areal geräumt sind, sollte der Kampfmittelbeseitigungsdienst mit der Entschärfung beginnen.