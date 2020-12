Der Babykorb im Helios-Klinikum Erfurt bietet jungen Müttern in Not die Möglichkeit, ihr Baby anonym abzugeben. Er ist so gestaltet, dass dem Kind schnellstmöglich Hilfe zukommen kann. Im Babykorb befindet sich ein Brief mit einem Codewort, mit dessen Hilfe kann die Mutter sich nach dem Befinden des Kindes erkundigen.

Weimar. Auch in diesem Jahr haben in Thüringen einige verzweifelte Mütter keinen anderen Ausweg gewusst, als ihre neugeborenen Kinder in Babykörben abzulegen.

So viele Säuglinge wurden in Thüringen in Babykörben abgelegt

In Thüringen sind in diesem Jahr – Stand: 4. November – acht Kinder in einem Babykorb abgelegt worden oder bei einer anonymen Geburt zur Welt gekommen. Das sind so viele wie im vergangenen Jahr. Bei einer anonymen Geburt begibt sich die Mutter zwar in die Obhut einer Hebamme oder einer Geburtsklinik, gibt aber ihre Identität nicht preis.