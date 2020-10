In Thüringen wird es ab der kommenden Nacht dauerregnen. (Symbolfoto)

Leipzig/Erfurt. Die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) erwarten ab den Mitternachtsstunden aufkommenden Dauerregen in Thüringen.

Bis zu 50 Liter in 24 Stunden: Dauerregengebiet nähert sich Thüringen

Der Herbst hat sich in Thüringen breitgemacht und auch in den kommenden Tagen ist die Aussicht auf Sonnenschein eher begrenzt. Die aktuell kalte Luft wird laut DWD-Meteorologen in der kommenden Nacht von einem Niederschlagsgebiet verdrängt.

Von Osten zieht dann Dauerregen auf, der in den meisten Gebieten bis zu 30 l/qm innerhalb von 24 Stunden bringen kann. m Thüringer Wald sind Wassermengen zwischen 40 und 50 l/qm nicht ausgeschlossen.