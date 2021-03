Der Samstag in Thüringen bringt ab dem Nachmittag einen Sonne-Wolken-Mix mit gelegentlichen Schauern und örtlichen Gewittern.

Nass und windig mit teils stürmischem Gewitter in Thüringen

Ein Regengebiet soll bis zum Mittag für Regen und Schnee sorgen, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte. Die Gewitter am Nachmittag bringen Sturmböen bis 85 km/h mit sich. In den Kammlagen des Thüringer Waldes können Windstärken bis 100 km/h erreicht werden. Die Höchstwerte liegen dabei zwischen acht und elf Grad in den tieferen Lagen. Im Bergland gibt es maximal acht Grad.

Die Nacht wird wechselnd bewölkt mit vorbeiziehenden Regenschauern. Ab 400 Höhenmetern geht der Regen in Schnee über und ab 600 Metern kann mit wenigen Zentimetern Neuschnee gerechnet werden. Die Tiefstwerte erreichen minus drei Grad im Bergland und vier bis ein Grad in tieferen Lagen.

Auch die nächsten Tage bleiben unbeständig mit viel Wind, Regen, Schnee und Sonne. Ab Dienstag könne mit mehr Sonne gerechnet werden, so ein Sprecher des DWD. Dabei sinken jedoch die Temperaturen täglich.

Tief „Luis“ bringt den nächsten Sturm

