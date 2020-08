Sturm-Tief "Kirsten" über Thüringen: Umgestürzte Bäume, Rekord-Böe, Schließungen

16.33 Uhr: Baum stürzt in Nordhausen auf ein Auto

Das Sturmtief Kirsten hat den Südharz weitgehend verschont. In Nordhausen mussten die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr am Mittwochmittag um 11.43 Uhr ein Mal ausrücken. In der Kyffhäuserstraße war eine Birke umgestürzt und hatte ein parkendes Auto leicht am Dach beschädigt.

16.22 Uhr: Die Trauerweide in Bollstedt ist Sturm Kirsten zum Opfer gefallen

Der Weidenbaum zwischen Bäckerei und Bollstedter Sportplatz muss gefällt werden. Das teilt die Mühlhäuser Stadtverwaltung mit.

16.15 Uhr: Umgestürzte Bäume auf Straßen im Landkreis Sömmerda

Zu größeren sturmbedingten Einsätzen musste die Freiwillige Feuerwehr Sömmerda bisher nicht ausrücken, aber einige Kleinigkeiten habe es doch gegeben, sagte Stadtbrandmeister Stefan Schönfeld auf Nachfrage. Am Morgen habe man in der Erfurter Straße mit der Drehleiter einen größeren abgebrochenen Ast von einem Baum heruntergeholt, gegen Mittag musste in der Frohndorfer Straße eine halbe Birke aus einer Einfahrt und von der Straße geräumt werden. Um 13.22 Uhr führte der nächste Einsatz auf die Landstraße Richtung Schloßvippach, wo der Sturm einen Obstbaum umgeworfen hatte. Am Nachmittag wurde in Schallenburg Am Eichsfeld eine umgebrochene Birke weggeräumt. Am Rothenbach war zudem ein Verkehrsschild umgefallen.

15.56 Uhr: Umgestürzter Baum zwischen Remschütz und Dorfkulm

Derzeit hat die Berufsfeuerwehr Saalfeld einen Einsatz zwischen Remschütz und Dorfkulm. Hier wurde am Nachmittag ein Baum von einer starken Windböe zum umstürzen gebracht worden und blockiert nun die Straße.

15.42 Uhr: Tierpark Gera ebenfalls wegen Sturm geschlossen

Aufgrund der aktuellen Sturmwarnung hat auch die Stadt Gera als Vorsichtsmaßnahme neben den Geraer Friedhöfen auch den Tierpark Gera geschlossen.

15.23 Uhr: Sturm "Kirsten" entwurzelt Bäume im Weimarer Land

Bis jetzt scheint der Altkreis Apolda ohne größere Schäden durch das Sturmtief über Thüringen davon gekommen zu sein. Auf Anfrage heißt es aus der Rettungsleitstelle (Informationsstand 15 Uhr), dass zwei Bäume umgestürzt seien. Einer habe unweit der Elefantenkurve bei Niederroßla der Naturgewalt nachgegeben und sei auf die Straße gestürzt. Der andere Baum wurde im Bad Sulzaer Ortsteil Bergsulza entwurzelt.

14.51 Uhr: Orkan auf dem Harz – Heftige Böe in Erfurt gemessen

Das Sturmtief "Kirsten" hat am Mittwoch heftige Windböen nach Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gebracht. Auf dem Brocken im Harz wurde der Spitzenwert von 131 Kilometern pro Stunde gemessen, wie Meteorologin Cathleen Hickmann vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig sagte. "Das ist volle Orkanstärke." Auch im flacheren Land gab es teilweise heftigen Sturm. In Erfurt erreichte eine Böe 96,5 Kilometer pro Stunde. Das sei Windstärke 10, so der DWD. In der Nacht zum Donnerstag sollte sich das Wetter wieder beruhigen.

14.09 Uhr: Sturm "Kirsten" fegt auch über den Ilm-Kreis

Heftige Windböen peitscht Sturm Kirsten seit dem Mittwochvormittag über den Ilm-Kreis. Bis 14 Uhr wurden über die Rettungsleitstelle die Feuerwehren vor allem im Raum Ilmenau und Arnstadt zu acht Einsätzen angefordert. Sie mussten Gefahren beseitigen, die etwa durch abgebrochene Äste oder lose Dachteile entstanden sind. Größere Schäden waren allerdings am Nachmittag noch nicht zu beklagen. Allerdings hatte der Tierpark in der Fasanerie Arnstadt gegen Mittag vorsorglich seine Tore geschlossen, da sich große Teile des Geländes unter hohen Bäumen befinden. Die Belegschaft wollte ausschließen, dass Besucher durch herabstürzende Äste zu Schaden kommen. Im Einsatz waren auch zahlreiche Mitarbeiter der Ordnungsämter und Bauhöfe, die sich um Schäden kümmerten, bei denen die Technik der Feuerwehr nicht zum Einsatz kommen musste.

13.35 Uhr: Baum liegt bei Sondershausen quer über der Straße

Zwischen Badra und Sondershausen und am Ortseingang von Greußen fiel ein Baum quer über die Straße.

13.34 Uhr: Baumkronenpfad muss am Jubiläumstag schließen

Am Tag seines 15-jährigen Jubiläums musste auch der Baumkronenpfad im Hainich witterungsbedingt schließen. Wie MDR Thüringen berichtet, kam es vor Ort zu Windgeschwindigkeiten von bis zu 80 Km/h. Damit sei die Sicherheit der Besucher nicht mehr gewährleistet. Anlässlich des Jubiläums hätten Besucher am Mittwoch 15 Prozent Rabatt auf die Tickets bekommen. Die Aktion soll nun bis Donnerstag verlängert werden.

13.21 Uhr: Äste und Absperrgitter auf Straße: Feuerwehr Heiligenstadt im Einsatz

Im Landkreis Eichsfeld muss wegen Sturmtief Kirsten bislang nur die Feuerwehr Heiligenstadt Einsätze fahren. Laut Auskunft der Zentralen Leitstelle des Landkreises sei es im Rest des Landkreises ruhig. "Arbeitsbeginn" für die Wehr der Kreisstadt war am Morgen kurz vor sechs Uhr in der Liebermannstraße. Dort lag ein großer Ast auf der Fahrbahn, dem mit Motorsägen zu Leibe gerückt werden musste.

Auch in der Liboriusstraße war zur gleichen Zeit ein Baum umgefallen. Um 6.45 Uhr flogen Absperrgitter einer Baustelle in der Nordhäuser Straße in Höhe des Umspannwerkes über die Fahrbahn. Im Moment läuft ein neuer Einsatz in der Kreisstadt: In der Flinsberger Straße droht ein Baum auf ein Grundstück an der Papierfabrik zu fallen. Im Schnitt sind immer sechs Kameraden im Einsatz.

13 Uhr: Nordfriedhof in Rudolstadt gesperrt - Umgestürzte Bäume beseitigt

In Rudolstadt ist der Nordfriedhof am Mittwoch für den Besucherverkehr gesperrt. Die Mitarbeiter der Verwaltung sind angewiesen, keine Arbeiten im Außenbereich in der Nähe von Bäumen durchzuführen. Die Feuerwehr war über Mittag im Einsatz, um zwei umgestürzte Bäume im Stadtgebiet zu beseitigen.

11.51 Uhr: Parkanlagen der Klassik Stiftung in Weimar meiden

Die Klassik Stiftung Weimar bittet Besucherinnen und Besucher, die historischen Park- und Gartenanlagen am Mittwoch zu meiden und nicht zu betreten. Zudem bleiben folgende Liegenschaften geschlossen:

Parkhöhle

Schloss Belvedere

Goethes Gartenhaus

Fürstengruft

Das Römische Haus, das Wielandgut Oßmannstedt, Schloss Tiefurt, Schloss Kochberg und das Liszt-Haus sind im Zuge der coronabedingt eingeschränkten Öffnungszeiten ohnehin nur an den Wochenenden geöffnet.

Der historische Baumbestand ist in Teilen mitunter über 200 Jahre alt und gehört zur denkmalgeschützten Substanz der Gärten. Gerade diese alten Bäume prägen das Bild der Parkanlagen, aber sie weisen aufgrund ihres fortgeschrittenen Alters oft Schädigungen auf, die regelmäßig kontrolliert werden. Doch nicht jeder Schaden ist von außen zu erkennen und so kann es trotz der Erfüllung aller verkehrssicherheitsrelevanten Bedingungen zu Umstürzen und größeren Astabbrüchen kommen.

11.39 Uhr: Friedhöfe in Gera wegen Sturm geschlossen

Als Vorsichtsmaßnahme werden alle städtischen Friedhöfe in Gera geschlossen. Darüber informiert das Geraer Amt für Stadtgrün am Mittwochvormittag und bittet alle Bürger um Verständnis. Die Verwaltung wolle informieren, sobald die Friedhöfe wieder geöffnet sind.

11.37 Uhr: Straßenbahnen in Erfurt umgeleitet

Wegen des Sturms sind in Erfurt für die Straßenbahnen mehrere Umleitungen eingerichtet und Sperrungen vorgenommen worden.

11.34 Uhr: Demo der Veranstaltungsbranche in Erfurt abgesagt

Die Demo der Veranstaltungsbranche am Landtag ist abgesagt worden. Nächste Woche Mittwoch wollen sich dann Vertreter der Branche aus verschiedenen Thüringer Städten in Erfurt treffen auf die eigene dramatische Situation in der Corona-Pandemie aufmerksam machen.

11.26 Uhr: Tore des Tierparks Gotha bleiben zu

Auch der Tierpark Gotha hat auf die Sturmwarnungen des Deutschen Wetterdienstes reagiert: Der Tierpark bleibt am Mittwoch geschlossen.

11.26 Uhr: Freibäder in Jena geschlossen

In Jena werden die zwei Freibäder am Mittwoch laut MDR Thüringen vorübergehend geschlossen. Grund dafür sind die angekündigten Sturmböen, teilte die Jenaer Bäder- und Freizeitgesellschaft mit. Auch die Strandbar Strandschleicher bleibt geschlossen.

Die Bädergesellschaft bittet um Verständnis und kündigte an, dass Ost- und Südbad wieder öffnen, sobald der Wetterbericht Entwarnung gibt. Vor zwei Jahren war bei einem Unwetter im Südbad ein Baum umgestürzt. Eine vierköpfige Familie wurde zum Teil schwer verletzt. Das Freibad musste evakuiert werden.

11.25 Uhr: Aussichtsturm in Weimar bei Sturm nicht in Betrieb

Wer am Mittwoch mit dem City-Skyliner aufsteigen wollte, der muss noch einmal wiederkommen. Ab Böen von 70 km/h wird die höchste mobile Aussichtsplattform der Welt auf dem Goetheplatz nicht mehr betrieben. Eine automatische Abschaltvorrichtung würde ansonsten die Fahrt einstellen.

Angesichts der Wetterprognosen hat die City-Skyliner GmbH entschieden, den Betrieb heute nicht mehr aufzunehmen. Es werden Wartungsarbeiten durchgeführt. Die Sky-Liner-Bar ist geöffnet.

Wegen des starken Windes legen die Mitarbeiter des City-Skyliners auf dem Weimarer Goetheplatz einen Wartungstag ein. Foto: Susanne Seide

11.20 Uhr: Ast stürzt in Erfurt auf parkendes Auto

Auf dem Klinikgelände in Erfurt ist ein Ast auf ein parkendes Auto gestürzt.

Ein Ast stürzte auf ein Auto. Foto: privat

11.18 Uhr: Egapark, Zoopark und Freibäder geschlossen

Aus Sicherheitsgründen bleibt auch der Egapark geschlossen. Auch die Freibäder Möbisburg, Dreienbrunnenbad und das Nordbad blieben zu, teilen die Stadtwerke Erfurt mit.

Bei den Bädern werde noch geprüft, ob eine Öffnung im Laufe des Tages wieder möglich ist. Das Strandbad Stotternheim hat Stand 10.20 Uhr geöffnet. Hier gibt es große Flächen und weniger Bäume.

Aufgrund der aktuellen Wetterlage bleibt auch der Thüringer Zoopark geschlossen.

11.17 Uhr: Erfurt sperrt Friedhöfe wegen Sturms

Die Stadt Erfurt hat den Hauptfriedhof sowie die Ortsteilfriedhöfe geschlossen. "Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht, aber die Sicherheit für unsere Besucher und Mitarbeiter geht vor", begründete Jens Kratzing, Abteilungsleiter im Garten- und Friedhofsamt der Stadt, die Maßnahme am Mittwoch. Das Risiko, dass jemand zu Schaden komme, sei zu groß.

Auf einem Friedhof sei bereits ein Baum abgebrochen, hieß es. Die Bäume seien noch voll belaubt und durch die Trockenheit allgemein in einem schlechten Zustand. Es bestehe daher die Gefahr, dass Baumkronen oder Äste ausbrechen. Da die Sturmwarnungen bislang nur für den Mittwoch ausgesprochen worden sei, geht die Friedhofsverwaltung davon aus, dass die Friedhöfe am Donnerstag wieder geöffnet werden.

11.15 Uhr: Sturm-Ausläufer über Mitteldeutschland

Die Ausläufer des von Irland kommenden Sturmtiefs "Kirsten" ziehen über Mitteldeutschland hinweg. Zudem gibt es schauartigen Regen, wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig am Mittwoch mitteilte. So werden für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen frischer bis starker Wind und Sturmböen, vereinzelt auch schwere Sturmböen angekündigt. Auf dem Brocken und dem Fichtelberg im Erzgebirge können diese Orkanstärke erreichen. Für den Kreis Harz hat der Deutsche Wetterdienst für Lagen über 1000 Metern deshalb eine Unwetterwarnung herausgegeben. In der Nacht und im Verlauf des Donnerstags lässt der Wind langsam nach.

Zwischen Altmark und Börde sowie im Harz gibt es schauerartigen Regen. Doch auch in Sachsen und Thüringen muss mit einzelnen Schauern gerechnet werden. Es ist bewölkt, die Temperaturen werde die Marke von 25 Grad kaum erreichen.

Das könnte Sie auch interessieren: