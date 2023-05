Der Deutsche Wetterdienst rechnet am Montagabend mit schweren Gewittern in Thüringen. (Symbolfoto)

Meteorologen warnen vor lokalen Unwettern am Montagabend in Thüringen

Am Montagnachmittag hat der Deutsche Wetterdienst für weite Teile Thüringens eine Unwetterwarnung herausgegeben.

Nachdem es am Montag größtenteils sommerlich warm war in Thüringen, verdunkelte sich am späten Nachmittag örtlich der Himmel bedrohlich. Gleichzeitig gab der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine amtliche Unwetterwarnung heraus.

Die Meteorologen rechnen vor allem abends im Westen des Landes und im Thüringer Wald mit lokal schweren Gewittern, die mit Starkregen, stürmischem Wind und sogar Hagel auftreten können.

Die weiteren Aussichten

Gewitter und Regen beherrschen die Nacht zu Dienstag bei 14 bis 11 Grad. Am Dienstagmorgen regnet es noch im Osten des Landes, im Tagesverlauf klingt der Regen aber ab und es lockert auf. Die Temperaturen kühlen auf 16 bis 20 Grad ab, im Bergland 12 bis 15 Grad.

In der Nacht zu Mittwoch fällt kein Regen bei 9 bis 4 Grad. Am Mittwoch wechseln sich Sonne und Wolken ab. Es bleibt trocken bei 14 bis 18 Grad, im Bergland 9 bis 13 Grad.