Der Wind nimmt vor allem im Thüringer Bergland kräftig an Fahrt auf.

Leipzig/Erfurt. Das Wetter am kommenden Wochenende in Thüringen wird geprägt sein von milder Meeresluft und zum Teil kräftigen Sturmböen.

Wetteraussichten: Es wird stürmisch und nass in Thüringen

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet, wird der Freitag in Thüringen sehr windig. Im Bergland treten verbreitet Sturmböen auf, mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 70 km/h. Die Temperaturen sind dazu mit maximal 13 Grad frühlingshaft warm. Erst in der Nacht nimmt die Windstärke in den tieferen Regionen leicht ab.

Der Samstag beginnt mit bedecktem Himmel und Regen. Vereinzelt können sich auch kurze Gewitter entladen. Bei den Tagestemperaturen erwartet der DWD maximal 14 Grad Celsius. Im Bergland weht der Wind weiter stürmisch. In der Nacht zum Sonntag hängen am Himmel über Thüringen weiterhin viele Wolken und es regnet. Im Bergland geht der Regen zunehmend in Schneeregen über.

Nass ist es auch am Sonntag in Thüringen. Die Temperaturen gehen auf bis zu 7 Grad Celsius zurück. Der Wind weht weiter recht frisch aus West, in den Kammlagen werden daraus stürmische Böen.

Die kommende Woche startet mit stark bewölktem Himmel und zeitweise Regen. Die Temperaturen klettern auf maximal Grad. Es bleibt weiterhin windig, im Bergland stürmisch.