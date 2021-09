Katrin Göring-Eckardt: „Bodo Ramelow bemüht sich nicht, dass der Laden zusammenbleibt“

Katrin Göring-Eckardt gehört dem Bundestag seit 1998 an und war seitdem immer Thüringer Spitzenkandidatin der Grünen. Im politischen Podcast „Reden wir über Thüringen“ spricht die Bundestagsfraktionschefin über ...

… die CO2-Steuer:

Das wird bedeuten, dass in bestimmten Bereichen natürlich auch Preise steigen werden, bei Benzin oder Energie zum Beispiel. Aber eine fünfköpfige Familie bekommt 350 Euro im Jahr. Wenn ich als Familie mit drei Kindern in einer relativ kleinen Wohnung wohne und ein Auto habe und nicht viermal im Jahr nach Malle fliegen muss und auch nicht mit einem 2,5-Tonnen-SUV in die Stadt fahre und zur Miete lebe, habe ich am Ende des Jahres was übrig.

… teure E-Autos:

Niemand soll jetzt sein Auto verschrotten. Die Ladeinfrastruktur ist noch lange nicht da, wo sie sein sollte. Durch einen Fonds wollen wir Prämien für E-Autos auszahlen, wenn das alte Auto nicht mehr repariert werden kann.

… Windkraftanlagen:

Es geht darum, dass wir die gemeinsamen Klimaziele erreichen. Dazu braucht man mehr Windkraft auch in Thüringen. Aber nicht im Wald. Wir werden uns darüber unterhalten müssen, wo die besten Standorte sind. Und von Anfang an die Leute einbeziehen.

… 12 Euro Mindestlohn:

Warum 12 Euro? Weil man von diesem Geld bei einer Vollzeitbeschäftigung leben kann. Die Mindestlohnkommission muss jedes Jahr darüber befinden, wie hoch der Mindestlohn steigen muss.

… eine Vermögensteuer:

Wir sagen: eine Vermögensteuer bei Leuten, die mehr als zwei Millionen haben. Das Geld bleibt im Land und kann in Bildung investiert werden. Wenn Selbstständige das Geld in ihre Firmen investieren, gilt die Steuer nicht.

… Karrierepläne nach der Wahl:

Wie immer habe ich keine Planung. Ich habe in meinem politischen Leben immer gesagt: Ich schaue, was kommt. Dann gucke ich, ob es irgendwas gibt, was dem Ganzen hilft, so ist es auch jetzt.

… Koalitionsoptionen im Bund:

Ich habe noch nicht mal eine Lieblingskoalition. Ich weiß, es kann schwierig werden. In vielen sozialen Fragen gibt es mehr Übereinstimmung mit der SPD oder der Linkspartei. Aber bei der Klimafrage ist es auf unterschiedliche Weise gleich schwer.

… Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) und die Zukunft der rot-rot-grünen Minderheitskoalition:

Ich sehe bei Bodo Ramelow aktuell eher nicht, dass er sich darum bemüht, dass der Laden zusammenbleibt und dass man was Gutes hinbekommt.