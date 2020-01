Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Awo-Bundeschef Wolfgang Stadler: Noch nie so viele Austritte

In der jüngeren Geschichte der Arbeiterwohlfahrt (Awo) gab es noch nie eine solche Austrittswelle wie nach Bekanntwerden des Awo-Skandals in Hessen. Das hat Awo-Bundeschef Wolfgang Stadler in einem dieser Zeitung vorliegenden Schreiben an alle Bezirks- und Landesverbände mitgeteilt.