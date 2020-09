Bad Sulza: Grünes Licht für Feuerwehr- und Bauhof-Projekte

Die Freiwillige Feuerwehr Neustedt soll in eine neue Garage im Dorfgemeinschaftshaus ziehen. Der Sperrvermerk für das Umbauprojekt im Haushalt ist aufgehoben worden (Archivaufnahme).

Bad Sulza. Sperrvermerk im Haushalt für Bauprojekt für Feuerwehr in Neustedt aufgehoben. Verzicht in der Verwaltung zu Gunsten der Bauhofmitarbeiter.

Bei seiner jüngsten Sitzung hat der Stadtrat in Bad Sulza den Plan der Verwaltung gebilligt, die Feuerwehr in Neustedt in eine neue und moderne Garage ziehen zu lassen. Einstimmig wurde der Sperrvermerk im Haushalt aufgehoben. Ebenfalls beschlossen ist eine Neuanschaffung für den Fuhrpark der Landgemeinde. Hier habe die Verwaltung sogar ihren Bedarf zu Gunsten des Bauhofs zurückgestellt, weswegen ein neuer Klein-Lkw angeschafft werden kann.