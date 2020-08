Ehrliche Aufarbeitung des Thüringer Awo-Skandals gefordert

Die Thüringer Arbeiterwohlfahrt (Awo) steckt in der Krise, weil ein interner Prüfbericht des Bundesverbandes ergeben hat, dass den Geschäftsführern der Awo-Tochterfirma AJS jahrelang viel zu hohe Gehälter gezahlt wurden. Die Thüringer SPD indes tut so, als ginge sie dieser Skandal nichts an. Dabei sind Awo und SPD traditionell schwesterlich verbandelt.

Der Zeulenrodaer Sozialdemokrat Herbert Müller hat in einem offenen Brief an die SPD-Spitze in Land und Bund appelliert, den Skandal bei der Thüringer Arbeiterwohlfahrt (Awo) schonungslos aufzuarbeiten.