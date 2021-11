"2G und 3G Gesund" steht auf dem Plakat, das eine Frau bei einer Demonstration vor dem Thüringer Landtag in den Händen hält.

Polizei löst Corona-Protest in Hildburghausen auf

Hildburghausen. Friedliche Auflösung des Protests im Landkreis mit dritthöchster Corona-Inzidenz in Thüringen

Die Polizei hat am Montagabend eine Anti-Corona-Demonstration in Hildburghausen aufgelöst. Rund 60 Menschen hatten sich zu der nicht angemeldeten Veranstaltung auf dem Marktplatz eingefunden, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Die Beamten hätten mit Verweis auf die hohen Infektionszahlen die Menschen aufgefordert, nach Hause zu gehen. Die Auflösung des Corona-Protests sei friedlich verlaufen, hieß es.

Bereits am Montag vergangener Woche hatten rund 150 Menschen in Hildburghausen gegen die Corona-Politik demonstriert. Auch dieser Protest war laut Polizei nicht angemeldet gewesen.

Newsletter zur Bundestagswahl Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zur Bundestagswahl E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Sieben Tage-Inzidenz im Kreis Hildburghausen lag am Dienstag nach Angaben des Gesundheitsministeriums bei 1039. Eine höhere Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche wiesen in Thüringen nur noch der Landkreis Sonneberg (1225,4) und der Saale-Orla-Kreis (1137,7) aus.

Beschlossen: So wird der Lockdown für Ungeimpfte in Thüringen

Thüringer Städte prüfen Klage gegen mögliches Weihnachtsmarkt-Verbot

Thüringen-Ticker: Freistaat schränkt weite Teile des öffentlichen Lebens ein – Oberbürgermeister will sich wehren