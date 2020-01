Skandal um hohe Gehälter: Ignoriert die AWO ihre eigenen Regeln?

Hält sich die Thüringer Awo und mit ihr die Tochtergesellschaft AJS GmbH bei Geschäftsführerverträgen an ihre eigenen Regeln, den 2017 durch den Bundesverband beschlossenen Governance-Kodex? Das bleibt vorerst unklar. Ein Sprecher des Landesverbandes der Awo, der auch für die AJS GmbH spricht, antwortet auf Anfrage dieser Zeitung: „Der Landesvorstand hat die Gesellschafterversammlung der Awo AJS GmbH gebeten, diese Frage zu prüfen.“ Dieser Beschluss wurde erst vor wenigen Tagen durch den Landesvorstand getroffen.

Konkret wird die Gesellschafterversammlung der AJS aufgefordert, diese Frage sowohl im Hinblick auf AJS-Chef Michael Hack als auch die neue AJS-Geschäftsführerin „zu prüfen“, die ihre Arbeit im Februar aufnehmen soll. Gesellschafter der AJS sind der Landesverband (65 Prozent) und der Awo-Kreisverband Erfurt. Brisant dabei: Sowohl die Vertragsverlängerung für Hack als auch für die neue Geschäftsführerin erfolgte zwei Jahre nach Erlass der Richtlinien zur Bezahlung.

Zusatzgehalt als Minijobber

Ausdrücklich verneint wird seitens des Landesverbandes die Frage, ob AJS-Chef Hack zusätzlich die Geschäftsführertätigkeit in zahlreichen weiteren Firmen der AJS und Awo vergütet wird. Auch Awo-Landesgeschäftsführer Ulf Grießmann, der ebenfalls noch an der Spitze weiterer Awo-Gesellschaften steht, erhalte nur ein Gehalt – jenes für den Posten als Landesgeschäftsführer. Einzig seine Position an der Spitze des Awo-Kreisverbandes Saale-Orla werde noch als Minijob bezahlt. In Grießmanns Fall, versichert der Landesverband, stehe das Gehalt im Einklang mit den Vergütungsrichtlinien des Awo-Governance-Kodex.

Neujahrsempfang abgesagt

Die Aufgabe des Geschäftsführers des Arbeitgeberverbandes der Awo Thüringen, die bislang der kürzlich geschasste AJS-Prokurist inne hatte, nehme vorläufig AJS-Chef Hack wahr. Eine Vorstandssitzung, heißt es vom Awo-Sprecher, habe es noch nicht gegeben. Trotzdem wurde der Prokurist abberufen, obwohl es nach Informationen dieser Zeitung dazu eines Vorstandsbeschlusses bedurft hätte. Hack sei aber ehrenamtlicher Vorstandsvorsitzender und damit gesamtverantwortlich, sagt der Sprecher. Der Arbeitgeberverband ist der freiwillige Zusammenschluss von Awo-Gliederungen und –Gesellschaften in Thüringen.

Wegen der Vorwürfe gegen die AJS-Spitze, sich auf Kosten der Allgemeinheit zu bereichern und ein System gegenseitiger Abhängigkeiten geschaffen zu haben, das die Kontrollmöglichkeiten aushebelt, hat die AJS inzwischen ihren Neujahrsempfang Ende Januar abgesagt. Stattdessen wollen die beiden AJS-Chefs Hack und Ries die neue Geschäftsführerin nach und nach in den Einrichtungen der AJS vorstellen. Derweil fordern zahlreiche Awo-Mitglieder aus Ostthüringen in einem Brief an diese Zeitung, dass Michael Hack „schnellstens gehen muss, die AJS aufgelöst werden muss und die Einrichtungen an die Awo-Kreisverbände zurückgegeben werden müssen“: „Dann werden auch wieder Überschüsse für soziale Zwecke, wie es früher war, erwirtschaftet und auch eingesetzt. Nicht für Luxusautos, überzogene Gehälter und teure Reisen!“

Dossier zum Thüringer Awo-Skandal

Protzautos und überhöhte Gehälter: Thüringer AWO-Tochter AJS in Kritik

AJS-Chef Hack nach AWO-Skandal: „Ich habe in Gehaltsgesprächen eine gute Position“

Druck auf Thüringer Awo-Spitze wächst - Bundesvorstand geht auf Distanz

Awo-Bundeschef Wolfgang Stadler: Noch nie so viele Austritte