Thüringer Awo-Skandal: CDU erhöht Aufklärungsdruck auf Landesregierung

Die CDU erhöht bei der Awo-Aufklärung den Druck auf die Landesregierung. In einer Sitzung der Fraktion wurde ein Antrag einstimmig abgesegnet, mit dem die Landesregierung aufgefordert werden soll, „alle Maßnahmen zu ergreifen, um die Missstände bei der Festlegung der Höhe der Managergehälter bei der Awo-AJS gGmbH vollständig aufzuklären“.

Überdies solle ein verpflichtendes Transparenzregister für Managergehälter in der Thüringer Wohlfahrtspflege eingeführt werden, das auch die Stiftungen und die Gesellschaften der Verbände umfasst. Hinzu fordert die Union die Landesregierung auf, „für Mittel, zu deren Empfängerkreis die Thüringer Sozialwirtschaft gehört, eine nachvollziehbare Prüfung der Verwendungsnachweise zu gewährleisten“.

Mauern des Schweigens im Sozialministerium

All das steht in dem Antrag, der dieser Zeitung vorliegt, und in einer der nächsten Landtagssitzungen auf der Tagesordnung stehen könnte. Seit Anfang des Jahres versuchten die Chrsitdemokraten im Sozialausschuss zu erhellen, welche Mitverantwortung die Politik in Thüringen an den ausufernden Managergehältern bei der Awo AJS tragen könnte – und stößt dabei immer wieder auf Mauern des Schweigens im Sozialministerium.

Ähnlich geht das auch der AfD. Nach den neuesten Recherchen dieser Zeitung um ein üppiges Managergehalt und weitere mögliche Verfehlungen im Awo Kreisverband Saale-Holzland-Kreis sagt der sozialpolitische Sprecher René Aust auf Anfrage: „Wer weiteren Reputationsschaden von den Sozialverbänden insgesamt abwenden möchte, muss die Fakten auf den Tisch legen.“

Aust selbst wartet seit mehr als sechs Wochen auf eine Antwort auf eine parlamentarische Anfrage von Anfang September. Darin wollte der AfD-Politiker Auskunft darüber erhalten, ob die Landesregierung den Prüfbericht des Bundesverbandes in Thüringen überhaupt zur Kenntnis nehmen wolle und in der Veröffentlichung ein Interesse für die Öffentlichkeit sehe. Bisher, so Aust, habe er trotz Fristablauf keine Antwort erhalten.

Alles zum Thüringer Awo-Skandal lesen Sie in unserem Dossier.