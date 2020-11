In der Thüringer Awo-Zentrale ist man mehr als unzufrieden mit den Vorgängen im Saale-Holzland-Kreis und wird deshalb selbst aktiv.

Vorwürfe im Saale-Holzland: Awo-Landesvorstand will Konferenz selbst einberufen

Die Eiszeit in der Arbeiterwohlfahrt zwischen dem Landesverband und dem Kreisverband Saale-Holzland-Kreis hält an. Deshalb will der geschäftsführende Landesvorstand nicht mehr abwarten, bis Mitglieder des Kreisverbandes eine außerordentliche Delegiertenkonferenz einberufen.