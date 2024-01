Taupadel/Schmölln. Aktuell ist der Landgasthof Taupadel eine einzige Großbaustelle. Aber nicht mehr lange. Wann er öffnet und wer dann am Ruder sitzt.

Wann der Landgasthof Taupadel wieder Gäste empfängt.

Was sie dort erwarten können.

Und wie es mit Gourmet-Imbiss und Sprottenaue in Schmölln weitergeht.

Von außen hat sich am Landgasthof Taupadel nichts verändert. Dafür gleicht innen alles einer Großbaustelle. Nichts lässt vermuten, dass hier bereits am 10. Februar 2024 frisch Gekochtes serviert, Bier gezapft, Cocktails gemixt werden können. Doch das ist das Ziel von Peter Treutel und seinem Team.

Treutel-Team packt mit an im Landgasthof Taupadel

Matthias Modrach und Eric Jahn rühren Farbe, gleich wollen sie sich an die Decke des künftigen Barbereiches im Gasthof Taupadel machen. Dort arbeiten werden sie ab 10. Februar allerdings in der Küche: als Beikoch und Koch. „Aber wir können auch handwerklich gut anpacken“, sagt Matthias Modrach und lacht. Er ist optimistisch. Wie alle im Team von Peter Treutel, aktuell Inhaber der Gartenkneipe Sprottenaue und des noch jungen Gourmet-Imbiss „P & J Delicious“ auf dem Schmöllner Bahnhofsplatz.

Mehr zum Thema

Dass Treutel nun auch noch einen Landgasthof besitzt - der Kauf läuft gerade - ist, wie er sagt, ein riesiger Zufall und eher ein spontanes Ding gewesen. Der damalige Inhaber Stefan Rauschenbach war auf der Suche nach einem Nachfolger - und fand ihn in Peter Treutel. Selbiger hatte bereits die Sprottenaue wiederbelebt und zu einem echten Hit gemacht, der noch junge Gourmet-Imbiss im Herzen der Stadt Schmölln läuft seit August 2023 ebenfalls prima.

Halten zusammen und sind optimistisch: ein Teil des 14-köpfigen Teams um Peter Treutel (r.). © Funke Medien Thüringen | Jana Borath

Und wie schon bei diesen beiden Projekten, legt sich Treutel auch in Taupadel ordentlich ins Zeug. Dort aktuell in robuster Handwerkskleidung, weil in den Räumen gefühlt kein Stein auf dem anderen geblieben ist für die Neueröffnung. „Es ist alles ganz schön viel momentan“, räumt er dann auch ein. Um beispielsweise Wände zu verkleiden, wollen er und seine Frau Jevgeneja eine Nachtschicht einlegen. „Da habe ich wenigstens Ruhe dafür“, erklärt er.

Gartenkneipe Sprottenaue bleibt und bekommt ein neues Konzept verpasst

Denn parallel zur Baustelle und den Vorbereitungen für die Wiedereröffnung des Landgasthofes Taupadel laufen die Geschäfte in der Sprottenaue und im Gourmet-Imbiss weiter. Das Konzept für „P & J Delicious“ bleibt nach dem 10. Februar unangetastet. Die Sprottenaue indes wird im Februar schließen, um ab März mit All-you-can-eat-Buffetts neu durchzustarten. Konkret heißt dass: freitags, samstags, sonntags können die Gäste dort für einen festen Preis ausgiebig und in aller Ruhe essen und schlemmen. Das Signal an die Fans dieses Gasthauses: es bleibt geöffnet. Für Treutel ist das neue Konzept in der Gartenanlage dann die Möglichkeit, sein Personal effektiv einzusetzen, wenn er dann drei Gastlichkeiten abdecken muss.

Zwei Beschäftigte sind für die Sprottenaue reserviert, gekocht wird das Essen dann im Landgasthof Taupadel und von dort aus angeliefert. In Taupadel selbst wird die erfolgreiche Speisekarte aus der Sprottenaue übernommen und ferner mit einer Fischkarte, gut bürgerlicher Küche und deftigen Gerichten ergänzt. „So wie es die Taupadeler Landgasthofgäste kennen“, sagt Treutel.

Der Landgasthof Taupadel behält seinen Namen, der um das Markenlogo von Peter Treutel ergänzt wird. © Funke Medien Thüringen | Jana Borath

Und um ein echtes Manko in der Schmöllner Region zu lindern, setzt er in Taupadel auf die Bar. Mal abends auf ein Bier gehen, einen Cocktail trinken, mit Freunden nach der Arbeit bei einem guten Whisky zusammensitzen - all das will Treutel im Landgasthof Taupadel ermöglichen.

Nach Großstadtleben wollten die Treutels mehr Ruhe - eigentlich

Erst 2020 waren Peter Treutel und seine Frau Jevgeneja nach Schmölln gekommen. Gelebt hatten sie bis dahin in der Nähe von Frankfurt. Als gelernter Koch war der gebürtige Altenburger da schon seit zwanzig Jahren im Geschäft. Zuletzt am Frankfurter Römer. Mit den Treutels kehrte 2020 das Leben zurück in die Schmöllner Gartenkantine Sprottenaue. Ursprünglich, um es nach dem stressigen Großstadtleben mit zum Teil 16-Stunden-Arbeitstagen etwas ruhiger angehen zu lassen. Doch Treutels gute Küche machte schnell die Runde, das idyllisch am Lutherwanderweg gelegene Lokal wird seither überrannt.

Der Stress ist seither also nicht weniger geworden. Jetzt, mit der Baustelle in Taupadel und vor der Neueröffnung des Landgasthofes erreicht er nochmal Höchstmaß. „Ehrlich: ohne mein Team würde ich das alles auch nicht schaffen. Wir sind eine dufte Truppe, halten zusammen. Das zählt“, ist Peter Treutel dankbar.