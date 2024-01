Oberwiera. Sachsens größte Windenergieanlage steht in Oberwiera. Von dieser 6,0-Megawatt-Stromquelle profitiert auch die thüringische Nachbargemeinde Nobitz

„Mit der Beendigung der Braunkohleverstromung in Sachsen benötigen wir eine neue Energiebasis für unsere Wirtschaft, unsere Industrie. Diese können nur die erneuerbaren Energien bilden“, betonte am Samstag, 27. Januar, der sächsische Staatssekretär Gerd Lippold, der mit dem Bundestagsabgeordneten Bernhard Herrmann (beide Grüne), dem Oberwieraer Bürgermeister Holger Quellmalz und dem Anlagenbetreiber Andreas Berger bei einem Bürgertreff am derzeit größten Windkraftrad im sächsischen Oberwiera an der B 180 auf die Anliegen der rund 80 Teilnehmer einging.