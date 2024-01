Altenburger Land. Das steht an in den kommenden Tagen: Haushaltsdebatte in Gößnitz, neuer Verein in Lumpzig und „Humorvolle Köpfe“ bei Gößnitzer Nörgelsäcken

Gößnitzer Ausschuss berät über Entwürfe für Haushalts- und Finanzplan

Die nächste Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses des Stadtrates Gößnitz findet am Dienstag, 6. Februar, 19:00 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses statt. Im öffentlichen Teil der Tagesordnung geht es unter anderem um Beschlussvorlagen: Vorberatung zur Haushaltssatzung 2024 mit Anlagen und zum Finanzplan 2023 - 2027. Zudem stehen Informationen Bürgermeisters auf der Tagesordnung, Anfragen der Ausschussmitglieder sowie die Bürgerfragestunde.

Verein zum Erhalt der Lumpziger Kirche hat sich gegründet

Neu gegründet hat sich in Lumpzig der Verein zur Erhaltung der Kirche im Ort. Mehr als 30 Interessenten waren bei dieser Gründungsveranstaltung vor wenigen Tagen dabei. Klaus Zunkel wurde zum Vereinsvorsitzenden gewählt. Die Lumpziger Kirche ist nicht nur architektonisch ein tolles Gebäude, auch in der Kirche sind eine einzigartige Orgel und ein wertvoller Altar sehenswert. Ziel des Vereines ist es nun, finanzielle Mittel zum Erhalt des Gotteshauses einzuwerben sowie, um seinen baulichen Zustand zu verbessern. Die nächste Sitzung des Vereinsvorstandes steht bereits für Freitag, 2. Februar an.

Gößnitzer Nörgelsäcke eröffnen neue Ausstellung: Humorvolle Köpfe

Das Kabarett Nörgelsäcke eröffnet am Samstag, 3. Februar, 16 Uhr, die neue Ausstellung in der Galerie LachArt. Zu sehen sind Collagen von Karin Gruner unter dem Motto: Humorvolle Köpfe. Zur Vernissage führt Barbara Zückmantel das Künstlergespräch, Maxim Hofmann sorgt am Klavier für die musikalische Umrahmung. Die Ausstellung ist immer zu den Veranstaltungen des Kabarett Nörgelsäcke geöffnet. Samstags und sonntags kann die Galerie von 14 bis 17 Uhr besichtigt werden. Der Eintritt ist frei. Zu diesen Zeiten hat auch auch das Kabarett-Cafe geöffnet.

Allerlei Tiere erobern Theaterzelt-Bühne zum Tanz in der Scheune

„Tanz in der Scheune – ein animalisches Konzert für die ganze Familie“ – Unter diesem Titel präsentiert das ensemble diX im 3. Kammerkonzert am Sonntag, 4. Februar, um 11 Uhr im Theaterzeltfoyer Altenburg ein musikalisches Programm, bei dem allerlei Tiere die Bühne erobern werden. Informationen und Karten in den Theaterkassen, telefonisch unter 0365 8279105 (Gera) bzw. 03447 585160 (Altenburg) sowie online unter www.theater-altenburg-gera.de.

Aktuelle Nachrichten aus dem Altenburger Land