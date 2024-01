Am Mittwochmorgen gegen fünf Uhr brachten sich die ersten Landwirte mit ihren Maschinen an den Autobahnauffahrten in Schmölln in Stellung und blockierten diese. Einige LKW und Autofahrer hatten wohl gehofft noch durchzukommen und drehten prompt um, als sie die Blockade sahen. „Wir bitten darum, dass die Blockaden, wie auch schon in den vergangenen Wochen, friedlich verlaufen und den Anweisungen der jeweiligen Ordnungsbehörden vor Ort Folge geleistet wird, sagte Thüringens Bauernpräsident Klaus Wagner in einer Mitteilung. Landwirte, die sich beteiligten, seien dazu angehalten, Rettungsgassen zu bilden. Die Stimmung unter den Landwirten war ausgelassen. Die Polizei war mit zwei Streifenwagen vor Ort, hielt sich jedoch im Hintergrund. © DBGrafie / David Breidert | David Breidert