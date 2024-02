Altenburger Land. Im Altenburger Land beginnt die Faschingszeit. Wann Fasching in Nöbdenitz gefeiert wird und was noch alles in der Region ansteht.

NABU und Stiftung Naturschutz Thüringen wollen für die Natur begeistern

Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) und die Stiftung Naturschutz Thüringen veranstalten auch in diesem Jahr wieder einen „Langen Tag der Natur“. Bisher wurden bereits 20 Veranstaltungen angemeldet. Aktuell werden aber noch Akteure gesucht, die am 7. und 8. Juni 2024 eine eigene Veranstaltung anbieten möchten.

Katharina Johnsen koordiniert den „Langen Tag der Natur“ und freut sich über die schönen Veranstaltungen, die derzeit schon gemeldet sind. So kann man zum Beispiel die Vielfalt der Orchideen am Grünen Band erleben, einem Biberexperten auf seinem Streifzug durch das Biberrevier bei Römhild folgen oder in Hildburghausen die alten Techniken des Sensens und Dengelns erlernen.

Weitere Veranstaltungsideen sind jederzeit willkommen und jede bis zum 15. März gemeldete Veranstaltung kann in das Aktionsplakat aufgenommen werden. Im letzten Jahr konnten hunderte von Naturfreundinnen und Naturfreunden in Thüringen auf über 90 Veranstaltungen die Naturschätze im Freistaat erleben. Der NABU und die Stiftung Naturschutz Thüringen sind auf die Unterstützung vieler Akteure angewiesen, um den „Langen Tag der Natur“ zu gestalten. Alle wichtigen Informationen unter: www.Langer-Tag-der-Natur.de

Aktuelle Nachrichten aus dem Altenburger Land

Fasching in Nöbdenitz

„Alle Gärten sind bereit für die Nemzer Faschingszeit“, unter diesem Motto steht der Faschingstanz am Sonnabend, dem 10. Februar im Bürgersaal Nöbdenitz. Restkarten sind sowohl im Vorverkauf (Blumenladen Jahn) als auch an der Abendkasse noch erhätlich. Und am Sonntag, dem 11. Februar von 14 Uhr bis 17 Uhr findet der Kinderfasching im Bürgersaal Nöbdenitz statt.

Im „Komödiantenhof“ in Engertsdorf wird in den Winterferien eingeladen zum Theaterspektakel

Am Sonnabend, dem 17. Februar, wird 15 Uhr, die „Hexe Kaukau“ und am Sonntag, 18. Februar, 15 Uhr „Die Wunschlaterne“ auf der Marionettenbühne gespielt. Eintrittspreise: Kinder: 6 Euro, Erwachsene: 8 Euro.

Zu den Vorstellungen kann auch die Marionettenausstellung im Zuschauerraum besichtigt werden.

Der „Komödiantenhof“ befindet sich im Ortsteil Engertsdorf der Gemeinde 04603 Nobitz, Am Feld 2 (ehem. Karl-Marx-Straße 3a).