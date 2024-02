Altenburger Land. Entdecken Sie die Top-Restaurants im Altenburger Land – Welche Gaststätte Feinschmecker demnächst unbedingt besuchen sollten.

Was im Altenburger Land gern gegessen wird.

Worauf die Menschen in der Region besonders Wert legen.

Wo man am Wochenende lecker essen gehen kann.

Häufig fragt man sich gerade am Wochenende, wohin man im Altenburger Land zum Essen gehen könnte. Je nachdem, worauf man gerade kulinarisch Lust hat, gibt es zahlreiche Restaurants, die man in diversen Internetsuchmaschinen findet.

Diese Zeitung hat einmal für die Leser und Leserinnen nachgeschaut, welche fünf Restaurants im Altenburger Land besonders empfohlen werden, laut der Suchmaschine Google.

Platz Nummer 1 im Ranking belegt der Ratskeller in Altenburg, auf dem Markt 1. Mit 4,5 von 5 Sternen schneidet dieses Lokal äußerst gut ab. Darunter lassen sich folgende Bewertungen lesen: „Sehr gemütlich. Die Bedienung ist super und das Essen schmeckt“ oder „Sehr guter Service, nettes und freundliches Personal und sehr leckeres Essen.“ und „Das Essen ist sehr schmackhaft, es gibt gutbürgerliche Küche, für jeden Geschmack ist etwas dabei.“

Auf der Internetseite heißt es: „Herzlich Willkommen in unserem altehrwürdigen Restaurant mit einer Gesamtkapazität für 250 Personen in vier Gasträumen. Es erwartet Sie eine gute thüringische und internationale Küche. Wir möchten Sie verwöhnen mit frischen und saisonalen Produkten wie Spargel, Maischolle, Pilzen, Wild, Thüringer Klößen und hausgemachten Kuchenspezialitäten sowie ansprechenden Weinen aus deutschen Weinanbaugebieten.“

Mediterrane Speisen werden sehr gern genossen in Altenburg

Platz 2 des Google-Rankings der beliebten Restaurants im Altenburger Land belegt das „Brunello - Das mediterrane Restaurant“ in der Friedrich-Ebert-Straße 14 in Altenburg. Hier gibt es vegane Speisen im Angebot und eine extra Speisekarte für Kinder. Mit 4,4 von 5 Sternen ist die Google-Bewertung ebenfalls sehr gut. Rezensionen wie „Eine sehr schöne Feier hier erlebt. Der Ausblick zum Schloss ist einfach genial.“ oder „Tolles Ambiente, sehr nettes Team, großartiges Brunch-Erlebnis“ sind zu lesen.

Ebenfalls 4,4 von 5 Sternen im Google-Ranking erhält das Gasthaus Gesecus mit deutscher Kost auf dem Topfmarkt 2 in Altenburg. Hier gibt es Sitzgelegenheiten im Freien bei schönem Wetter, eine extra Speisekarte für Kinder und die ausdrückliche Erlaubnis, Hunde mitzubringen.

Zu lesen bekommt man bei Google folgende Meinungen: „Ehrliche Hausmannskost, leckere Schnitzel, super Preis-Leistung“ und „Immer leckeres Essen , gemütlicher Gastraum, nette Wirtsleute.“

Asiatisches Essen ist beliebt im Altenburger Land

Besonders gut schneidet auch das Bistro „Asia Bistro Linh“ auf dem Markt 37 in Schmölln ab. Hier bewerten die Gäste wie folgt: „Super leckeres Essen, große Portionen und faire Preise.“

Mit 4,3 von 5 Sternen nimmt im Google-Ranking neben dem „Reussischen Hof“ in der Gößnitzer Straße 14 in Schmölln das „China Restaurant Ostkrone“ in der Fabrikstraße 34 in Altenburg den letzten Platz von fünf Speise-Lokalitäten ein. Hier gibt es immer freitags und samstags ein Buffet um die 17 Euro, inklusive Getränk.

Natürlich gibt es auch noch zahlreiche andere empfehlenswerte Gastlichkeiten im Altenburger Land. Diese kann man jedoch natürlich nicht alle auflisten und die Feinschmecker unter den Lesern und Leserinnen kennen ihre Stammlokale ja sowieso.