Schmölln. Ein Junge, der mit einem Freund auf dem Fahrrad unterwegs war, ist in Schmölln von einem Hund gebissen worden.

Ein elfjähriger Junge ist am Donnerstag, dem 22. Februar, in Schmölln von einem Hund gebissen worden. Wie die Polizei jetzt mitteilt, war der Junge mit einem 13-Jährigen in der Zeit von 16 bis 17 Uhr auf dem Waldweg zur sogenannten Lohsenburg unterwegs.

Als die Kinder mit ihren Fahrrädern an einer Frau und einem älteren Pärchen vorbeifuhren, biss ein Hund dem Elfjährigen in die Wade.

Der Junge wurde durch den Biss leicht verletzt und musste in einer Notaufnahme behandelt werden. Die Hundehalterin versicherte sich zwar, dass dem Jungen nicht Schlimmeres passiert war, hinterließ jedoch keine persönlichen Daten.

Die Polizei Altenburger Land ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und bittet Zeugen oder die genannte Hundehalterin selbst, sich zu melden. (Tel.: 03447 4710, Bezugsnummer: 0049293/2024).

