Schmölln. Es naht die Osterzeit und der Brunnen auf dem Schmöllner Marktplatz soll wieder geschmückt werden. Und eine Vollsperrung steht bevor.

Umgestaltung des Schmöllner Skaterparks abgeschlossen

Nachdem sich bereits im letzten Jahr einiges im Skaterpark getan hat und eine Grillecke sowie zwei Calisthenic-Geräte vor Ort eingerichtet wurden, stehen nun auch die geplanten Sitzsteine aus Beton an ihren Plätzen.

Sie waren der letzte offene Punkt auf der Agenda der Umgestaltung. Den Grundstein dieser Initiative legten die jugendlichen Nutzer des Skaterparks. Im Juni 2021 stellten sie ihre Idee im Sozialausschuss des Schmöllner Stadtrates vor. Der Grundgedanke: Den Skaterpark modernisieren und erweitern, um einen Ort zu schaffen, an dem sich alle Genrationen Schmöllns wohlfühlen und miteinander in Kontakt kommen können.

Die Stadt Schmölln investierte rund 20.000 Euro in die Modernisierung und Erweiterung des Skaterparks. Die Mitarbeiter des Bauhofs übernahmen die Vorbereitung und Montage der Fitnessgeräte sowie die Gestaltung der Grillecke mit Pflastersteinen und auch der BetonSitzsteine. Unterstützt wurden sie immer wieder von den Jugendlichen selbst. Laut Auskunft der Stadtwerke Schmölln GmbH ist auch die Umrüstung der Beleuchtung auf LED fast abgeschlossen. Bereits 50 Prozent der Leuchtmittel sind umgestellt. Die andere Hälfte wird voraussichtlich in dieser KW 10 abgeschlossen.

Zum Ostergirlanden-Basteln in Schmölln werden noch Helfer gesucht

Anlässlich des bevorstehenden Osterfestes soll wieder der Brunnen auf dem Schmöllner Marktplatz geschmückt werden.

Aus diesem Anlass lädt die Stadtverwaltung Schmölln am Montag, dem 25. März, ab 17 Uhr kreative Mitstreiter in den Ratskeller ein, um beim Ostergirlanden-Basteln zu unterstützen. Am 27. März sind dann von 9:30 Uhr bis 11 Uhr die Kinder aus den Schmöllner Kindertagesstätten gefragt, denn sie erhalten an diesem Tag die Möglichkeit, mit all ihren selbst gebastelten Osterüberraschungen und bunt bemalten Eiern die Girlanden zu schmücken. Zwei lebende, menschengroße Osterhasen stehen wieder im Brunnen und nehmen die Basteleien der Kinder entgegen, um den Brunnen in ein farbenprächtiges Gebilde zu verwandeln.

Vollsperrung Crimmitschauer Straße in Schmölln

Vom 9. April bis voraussichtlich zum 21. April wird die Vollsperrung auf dem 4. Bauabschnitt in der Crimmitschauer Straße in Schmölln fortgesetzt.