Nobitz. Auf der Bundesstraße 93 ist ein Jugendlicher mit seinem Moped in den Gegenverkehr geraten. Der 15-Jährige musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Freitagnachmittag ist ein Mopedfahrer bei einem Unfall auf der Bundesstraße 93 zwischen Lehndorf und Zehma schwer verletzt worden. Laut Polizei war der 15-Jährige durch Unaufmerksamkeit mit seinem Moped in den Gegenverkehr geraten, touchierte dort zunächst einen entgegenkommenden Pkw seitlich und stieß schließlich mit einem weiteren Fahrzeug zusammen. Ein Rettungswagen brachte den Jugendlichen in ein Krankenhaus.

red