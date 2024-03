Starkenberg/ Altenburger Land. Erlebnispark Starkenberg im Altenburger Land erwartet seltenen Nachwuchs - aber nicht bei den Elefanten. Alles zum Saison-Start.

Eine Mischung aus Dromedar und Kamel wird in Starkenberg geboren.

Welche neuen Attraktionen im Elefantenreservat auf die Gäste warten.

Jubiläums-Jahr 2024 mit dem Motto „Afrika“.

Am Samstag öffnet das Elefantenreservat Starkenberg wieder für die Besucher und Besucherinnen seine Tore. „Wir haben immer etwa von Ende Oktober bis Ostern geschlossen. Das ist für uns dann immer eine lange und schwere Zeit“, sagt Chef Hardy Weisheit. Im Winter, wenn der Park geschlossen ist, wird renoviert, es werden neue Ideen gesammelt für die kommende Saison und es wird mit den Tieren geübt. „Wir studieren dann neue Nummern ein, pflegen die Tiere und überarbeiten das Programm“, informiert Weisheit. „Man sagt übrigens auch nicht mehr Tier-Dressur dazu, sondern Tier-Beschäftigung.“

Öffnungszeiten im Elefantenreservat Starkenberg

Der Öffnungsplan für 2024 sieht wie folgt aus: Vom 23. März bis zum 25. März ist geöffnet, am 26. und 27. März geschlossen. Danach ist der Park vom 28. März bis zum 7. April durchgängig geöffnet. Das bedeutet, die gesamten Osterferien lang. Erst danach folgen vier Schließtage und drei Öffnungstage. Die genauen Öffnungszeiten sind im Internet nachzulesen.

Das sind die Öffnungszeiten des Elefantenreservats in Starkenberg 2024. © Elefantenreservat Starkenberg | Elefantenreservat Starkenberg

Das Motto 2024 in Starkenberg ist „Afrika“

An Tagen, an denen der Park für die Besucher und Besucherinnen geöffnet ist, gelten die Zeiten von 11 bis 17 Uhr, der Einlass erfolgt bis 16 Uhr. Der 3. November ist in diesem Jahr der letzte Park-Tag.

„Wir feiern unser 5-jähriges Jubiläum in diesem Jahr, unter dem Motto: Afrikanische Jungel-Safari. Zu Ostern haben wir dann auch noch ein großes Spezial, unter dem Motto: „Findet das goldene Ei“ und gewinnt tolle Preise, sowie die Jungel-Show „Black Mamba“, Mitmachaktionen und Show-Fütterungen“, informiert Hardy Weisheit. „Neu ist in diesem Jahr unser riesiger Dino-Kletterturm, der im Sommer auch mit Wasser benutzt wird. Dann haben wir ein neues beheiztes und klimatisiertes Gourmet-Zelt, in dem man nun endlich gemütlich essen und trinken kann und wir haben alles, den gesamten Park, mit Kunstrasen ausgelegt, damit man auch bequem barfuß laufen kann.“

Hardy Weisheit mit zwei seiner Elefanten. Mit der rechten Elefantendame ist er gleich alt. © Kathleen Niendorf/ OTZ | Kathleen Niendorf

Das Motto im Park wechselt jedes Jahr. Letztes Jahr ging es um die Ukraine, dieses Jahr um Afrika. So sind beispielsweise auch Artisten aus Äthiopien vor Ort. „Wir haben natürlich das Bedürfnis, unseren Gästen auch immer etwas Neues zu zeigen. “

Eintrittspreise sind in Starkenberg konstant geblieben

Die Eintrittspreise sind gleich geblieben, auch wenn das für das Starkenberger Team eine große Herausforderung darstellt. So zahlen Erwachsene 17 Euro und Kinder 15 Euro für einen ganzen Tag im Park.

Das nächste große Event, welches bevorsteht, ist die Geburt eines seltenen Tulu-Babys, einer Mischung aus einem Dromedar und einem Kamel. „Es ist jeden Tag so weit, wir warten nur darauf“, sagt der Chef des Erlebnisparks. Nach der Geburt soll mit Besuchern und Besucherinnen auch ein Name gesucht werden.

Der Unterschied zu einem Zoo liegt laut der Familie Weisheit darin, dass ein Reservat ein Paradies für in Rente gegangene Tiere sei, wie Hardy beschreibt. „Im Zoo sind eher junge Tiere.“ Wichtig ist Hardy Weisheit zu betonen, dass die Tiere von klein auf lernen, den Fuß zu geben. „Das ist wichtig, wenn man zum Beispiel Fußpflege betreiben will. Jedes Mal einen Elefanten dafür zu betäuben, ist ein großes Risiko für die Tiere. Wenn sie freiwillig den Fuß geben, dann umgehen wir ein Risiko.“ Im Reservat befinden sich rund 50 Tiere, darunter auch Zebras, Ponys, Elefanten und Trampeltiere.