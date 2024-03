Altenburger Land. Eine Feuerwehr zieht Bilanz und der große Sohn Dobitschens kommt zu neuen Ehren: Das ist los in den nächsten Tagen im Altenburger Land.

Mitglieder sind eingeladen

Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Ponitz treffen sich zur Jahreshauptversammlung. Diese findet am Freitag, 22. März, 18 Uhr im Dorfgemeinschaftsraum Ponitz statt. Es wird über das letzte Einsatzjahr berichten sowie über den aktuellen technischen und personellen Bestand der Feuerwehr Ponitz. Außerdem gibt es insgesamt 17 Auszeichnungen, Beförderungen und Neuaufnahmen während dieser Zusammenkunft.

Aktuelle Nachrichten aus dem Altenburger Land

Altenburger Lindenau-Museum zeigt Kunstwand

Eine Kundstwand-Präsentation in größeren Dimensionen zeigt das Lindenau-Museum Altenburg ab Donnerstag, 21. März, 18 Uhr in der Kunstgasse 1. Unter dem Titel „Papier zum Sprechen bringen“ werden geschöpfte Arbeiten, Grafiken und Collagen von Marita Kühn-Leihbecher anlässlich ihres 80. Geburtstages ausgestellt. Das Lindenau-Museum Altenburg zeigt ausgewählte Werke der Künstlerin aus den letzten Jahrzehnten.

Opern-Ausgrabung: „Achille in Sciro“ von Agricola in Altenburg

Die Brücke von Ostthüringen in das alte Griechenland schlägt das Musiktheater-Ensemble des Theaters Altenburg Gera mit der Wiederentdeckung der Barockoper „Achille in Sciro“ des in Dobitschen geborenen Komponisten Johann Friedrich Agricola. Das Werk um die bewegte Jugend der großen Sagengestalt Achill wird zum ersten Mal seit seiner Uraufführung 1765 am Sonntag, 7. April um 18:00 Uhr im Theaterzelt Altenburg auf die Bühne gebracht und verspricht ein besonderes Highlight der Saison zu werden. Ein Thementag zur Oper findet am Sonntag, 24. März, 15 Uhr im Heizhaus Altenburg statt. Der Eintritt ist frei.

Musikalischer Kreuzweg in der Schmöllner Stadtkirche

Erstmals findet ein musikalischer Kreuzweg mit 14 Orgelmeditationen in der Schmöllner Stadtkirche statt. Und zwar am Sonntag, 24. März, um 17 Uhr. In 14 Weg-Stationen wird an die einzelnen Abschnitte der Leidensgeschichte Jesu erinnert. Beginnend mit der Verurteilung bis hin zur Grablegung. In diesem traditionellen Brauchtum stehend, schuf der Hamburger Komponist Andreas Willscher „Der Kreuzweg“ -14 Orgelmeditationen - für Orgel solo, der am 24. März um 17.00 Uhr erstmals in der Schmöllner Stadtkirche an der großen Jehmlich-Orgel erklingen wird. Aufgeführt wird dieser Zyklus durch Berthold Hofmann als Sprecher und Benno Benndorf an der Orgel.Der Eintritt ist frei.

red