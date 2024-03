Altenburger Land. Alkoholfahrt in Altenburg und Zerstörungswut in Heukewalde: In diesen Fällen ermittelt die Polizei im Altenburger Land.

Angetrunken mit dem Auto in Altenburg unterwegs

Mit 1,88 Promille Atemalkohol war am Dienstagmorgen ein 31-jähriger Mann mit einem Fiat in Altenburg unterwegs. In der Käthe-Kollwitz-Straße geriet er in eine Polizeikontrolle, die Beamten beendeten die Alkoholfahrt sogleich und schickten den Mann zur Blutentnahme. Wie die Polizei mitteilte, entrichtete er vor Ort zudem eine entsprechende Sicherheitsleistung und konnte im Anschluss seine Wege fortsetzen, heißt es weiter in der Polizeimeldung. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

Weidezaun in Heukewalde gleich dreimal hintereinander beschädigt

Gleich dreimal beschädigten Unbekannte im Zeitraum vom 20. bis 26. März den Weidezaun einer Pferdekoppel in der Dorfstraße in Heukewalde. Dies meldete am Dienstag der 48-jährige Eigentümer der Altenburger Polizei. Hinweise zu den Tätern selbst liegen bis dato nicht vor. Die Polizei nahm die Ermittlungen zum Tatgeschehen auf und nimmt Zeugenhinweise entgegen: Telefon (03447) 4710 entgegen.

