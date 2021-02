3 Corona-Neuerkrankungen im Kreis

Weimarer Land. Mit Stand Mittwoch, 12 Uhr, meldet das Gesundheitsamt 3 Corona-Neuerkrankungen. 231 sind Aktivkranke, 7 weniger als tags zuvor. In den vergangenen sieben Tagen gab es 76 Neuerkrankungen, die Inzidenz liegt bei 92,5. Insgesamt 247 Kontaktpersonen sind in Quarantäne, 75 Reiserückkehrer in Absonderung. 40 Personen sind verstorben. 4 in stationärer Behandlung. Bisher gab‘s im Kreis 2093 Krankheitsfälle, 1822 Personen gelten als genesen.