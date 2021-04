42 Corona-Neuerkrankungen im Weimarer Land

Weimarer Land Der Inzidenzwert liegt mit Stand 1. April bei 227,6

Weimarer Land. Mit Stand Donnerstag, 10 Uhr, meldet das Gesundheitsamt 42 Corona-Neuerkrankungen. Innerhalb der vergangenen sieben Tage gab es 187 neue Fälle. Der Inzidenzwert liegt bei 227,6. Aktivkrank sind 288 Personen. 698 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne, 64 Reiserückkehrer in Absonderung. In der Evangelischen Grundschule Apolda ist ein Schüler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Klasse des Indexfalls (24 Schüler, drei Pädagogen, eine Praktikantin) sind in Quarantäne.