Brand in Tierfutterfirma - Anwohner sollen Fenster geschlossen halten

In einer Firma für Tierfutter in Apolda ist in der Nacht zu Dienstag aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Am frühen Dienstagmorgen war der Brand noch nicht gelöscht, wie ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale sagte.

Arbeiter, die in der Firma Nachtschicht hatten, konnten laut Polizei in Sicherheit gebracht werden.

Wegen der starken Rauchentwicklung habe man die Bevölkerung in der Nähe des Firmensitzes aufgerufen, Fenster geschlossen zu halten.

