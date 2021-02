Fünf Corona-Neuerkrankungen im Weimarer Land

Weimarer Land. Stand Montag, 10 Uhr, werden 5 Corona-Neuerkrankungen gemeldet. Damit gibt es 252 Aktivkranke. In stationärer Behandlung sind 5 Bürger aus dem Kreis. Im Zusammenhang mit Corona verstarben bisher 40 Personen. In sieben Tagen gab es 95 Neuerkrankungen. Inzidenz: 115,6. 297 Kontaktpersonen sind in Quarantäne, 75 Reiserückkehrer in Absonderung. Bisher wurden im Kreis 2082 Krankheitsfälle gezählt, 1790 Personen gelten als genesen.