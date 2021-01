Kurze Silvesterpause für Kommunalservice Apolda

Keine Sorgen müssen die Bürger Apoldas haben, dass in diesem Jahr der Kommunalservice die Reinigung der Straßen wegen Geringfügigkeit ausfallen lassen würde. Die Feuerwerksreste werden in diesem Jahr aber erst am 2. Januar beseitigt.

„Die Reinigung wurde grundsätzlich auf den Samstag verlegt, weil wir momentan nur eine Notbesetzung aufweisen und an diesem Tag ohnehin ein Arbeitstag ist“, erklärt Maik Schau, der Abteilungsleiter des Kommunalservice Apolda. Außerdem habe man den Mitarbeitern in der verrückten Corona-Zeit wenigstens eine entspannte Silvesterfeier mit ihren Familien ermöglichen wollen.

So viel zu erledigen werden die Angestellten am Samstag ohnehin nicht haben. Maik Schau habe am Neujahrstag eine Kontrollfahrt durch die Stadt unternommen und einen geringen Umfang an Müll auf den Straßen festgestellt. Das Aufkommen sei „erheblich nach unten gegangen“, so seine Feststellung. Vermutlich ab 8 Uhr werden dann die Saubermänner in ihren orangefarbenen Uniformen die Kreisstadt von letzten Spuren der Silvesternacht befreien.