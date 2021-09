Motorradfahrer bei Unfall in Apolda über Autodach geschleudert und schwer verletzt

Apolda. Bei einem Unfall ist ein junger Motorradfahrer in Apolda mehrere Meter durch die Luft geschleudert und schwer verletzt worden.

Bei einem Unfall ist in Apolda am Dienstag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben wollte der 19-Jährige gegen 20.30 Uhr von der Stegmannstraße nach links in die Buttstädter Straße abbiegen. Dabei hatte er offenbar den aus Richtung Dammstraße entgegenkommenden VW einer 34-Jährigen übersehen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge auf der Kreuzung.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorradfahrer über die Frontscheibe und das Autodach geschleudert und kam einige Meter hinter dem VW zum Liegen. Nach ersten Erkenntnissen zog sich der 19-Jährige eine Ellbogenfraktur zu und wurde zur weiteren Behandlung ins Uniklinikum Jena gebracht.

Jetzt zum OTZ-Newsletter anmelden Nachrichten aus Ihrer Region E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Am Motorrad entstand Totalschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Der Schaden am Auto wird auf circa 5.000 Euro geschätzt.

Die Freiwillige Feuerwehr Apolda kam zum Einsatz, um auslaufende Betriebsstoffe zu binden.

Weitere Meldungen der Polizei